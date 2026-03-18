Así es el emocionante y desolador primer tráiler de 'Spider-Man: Brand New Day': "A veces Spider-Man tiene que hacer lo difícil, aunque le rompa el corazón a Peter Parker"

Este miércoles, los amantes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) fueron sorprendidos por el lanzamiento del primer tráiler de la nueva película 'Spider-Man: Brand New Day'.

El emocionante tráiler, publicado por Sony Pictures de la cuarta entrega del 'Hombre Araña', muestra a un solitario y desolado Peter Parker tras los eventos ocurridos en la antecesora 'Spider-Man: No way home'.

Al inicio del clip se muestra a un Peter poniéndose la máscara de Spider-Man mientras en su telefóno ve un video de sus amigos MJ (interpretada por Zendaya) y Ned Leeds (interpretado por Jacob Batalon) y tras esto se aventura a sobrevolar por la ciudad.

Luego de fondo se escucha el relato: "Hola, mi nombre es Peter Parker. Tu no me recuerdas, pero solíamos conocernos. Algo malo iba a pasar y la única forma de pararlo era hacer que todos se olvidaran de mí", todo mientras observa a su mejor amigo en lo que parece ser una cafetería.

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Mientras el superhéroe corre por un tejado preparándose para la acción, su voz en off dice: "porque no solo soy Peter Parker, soy... Spider-Man".

Lo siguiente que muestra el pequeño vistazo de la cinta son algunas escenas de acción entre el 'Hombre Araña' y un sujeto llamado 'Frank', a quien enfrenta mientras este conduce un carro en plena calle.

Luego, Peter es mostrado en lo que parece ser una fiesta mientras observa a lo lejos a MJ coqueteando con otro hombre, y dice: "A veces Spider-Man tiene que hacer lo difícil, aunque le rompa el corazón a Peter Parker".

Sin embargo, el superhéroe momentos después es visto teniendo una pequeña crisis y preguntándose qué le ocurre, para luego desmayarse.

El tráiler incluye también una escena de Peter visitando la tumba de su difunta tía May Parker. A su vez, Parker empieza a desarrollar unas reacciones extrañas como la falta de telaraña.

Para ello, decide acudir ante el Dr. Bruce Banner, también conocido como Hulk, quien le explica los cambios que tiene en su ADN como parte de una transformación "peligrosa" de sus sentidos arácnidos.

La emocionante cinta está dirigida por Destin Daniel Cretton y contará con la participación de Tom Holland, Zendaya, Jacob Batalon y Mark Ruffalo.

Además de la incorporación de nuevas caras como Sadie Sink, Liza Colón-Zayas, Tramell Tillman y Jon Bernthal. Su estreno en los cines del mundo se tiene previsto que sea para el próximo 31 de julio de 2026.