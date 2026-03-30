"Los demonios tienen una manera muy interesante de mimetizarse": Delcy Rodríguez cambió el rojo chavista y la figura de Chávez por pendones azules con su rostro

La Semana Santa venezolana marcó un punto de inflexión en la simbología del régimen.

Delcy Rodríguez, encargada del gobierno tras la extradición de Nicolás Maduro a Estados Unidos, presentó un cambio radical en la imagen de la tradicional Feria del Cardumen, evento que históricamente exhibía las figuras de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Los camiones y vehículos de la caravana, que tradicionalmente mostraban la iconografía de la revolución bolivariana, ahora exhiben exclusivamente la imagen de Delcy Rodríguez.

Los pendones desplegados presentan la frase "Delcy avanza, tú tienes mi confianza", con un diseño similar al de una campaña electoral y un cambio notable: el rojo chavista fue reemplazado por el azul.

El cambio no se limita a lo visual. La retórica de Rodríguez también experimentó una transformación significativa. Mientras anteriormente desafiaba a Estados Unidos, ahora solicita "una oración para que las relaciones entre el pueblo de los Estados Unidos y de Venezuela también sean de convivencia, de respeto, de cooperación en un camino donde la legalidad, el respeto profundo por la independencia de Venezuela, donde Venezuela ya sea libre de sanciones".

Paralelamente, según informó la periodista Sebastiana Barráez para Infobae, el recién nombrado ministro de Defensa Gustavo González, quien reemplazó a Vladimir Padrino, ordenó eliminar las consignas políticas de la Fuerza Armada.

Lemas como "profundamente chavista", "antiimperialista" y "leales siempre, traidores nunca" ya no serán obligatorios en comunicaciones oficiales y discursos militares.

El politólogo venezolano Roberto Olivares, en declaraciones para el programa La Noche, interpretó estos cambios como una estrategia de mimetización.

"Delcy Rodríguez es genocida y punto, igual que lo es Maduro", afirmó, agregando que "los demonios tienen una manera muy interesante de mimetizarse".

Anthony Romero, coordinador estatal de Vente Venezuela en Miranda, interpretó la transformación como un intento de "lavarse la cara y la imagen".

Sin embargo, sostuvo que "los venezolanos están muy claros de quién es ella y qué representa su gobierno".

Romero enfatizó que la población venezolana "quiere un cambio en Venezuela" y que este "pasa por la elección de un gobierno totalmente democrático".