NTN24
Lunes, 30 de marzo de 2026
Lunes, 30 de marzo de 2026
Delcy Rodríguez

"Los demonios tienen una manera muy interesante de mimetizarse": Delcy Rodríguez cambió el rojo chavista y la figura de Chávez por pendones azules con su rostro

marzo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Noche
Análisis en La Noche de NTN24 con Roberto Olivares y Anthony Romero.

La Semana Santa venezolana marcó un punto de inflexión en la simbología del régimen.

Delcy Rodríguez, encargada del gobierno tras la extradición de Nicolás Maduro a Estados Unidos, presentó un cambio radical en la imagen de la tradicional Feria del Cardumen, evento que históricamente exhibía las figuras de Hugo Chávez, Nicolás Maduro y Cilia Flores.

Los camiones y vehículos de la caravana, que tradicionalmente mostraban la iconografía de la revolución bolivariana, ahora exhiben exclusivamente la imagen de Delcy Rodríguez.

Los pendones desplegados presentan la frase "Delcy avanza, tú tienes mi confianza", con un diseño similar al de una campaña electoral y un cambio notable: el rojo chavista fue reemplazado por el azul.

El cambio no se limita a lo visual. La retórica de Rodríguez también experimentó una transformación significativa. Mientras anteriormente desafiaba a Estados Unidos, ahora solicita "una oración para que las relaciones entre el pueblo de los Estados Unidos y de Venezuela también sean de convivencia, de respeto, de cooperación en un camino donde la legalidad, el respeto profundo por la independencia de Venezuela, donde Venezuela ya sea libre de sanciones".

Paralelamente, según informó la periodista Sebastiana Barráez para Infobae, el recién nombrado ministro de Defensa Gustavo González, quien reemplazó a Vladimir Padrino, ordenó eliminar las consignas políticas de la Fuerza Armada.

Lemas como "profundamente chavista", "antiimperialista" y "leales siempre, traidores nunca" ya no serán obligatorios en comunicaciones oficiales y discursos militares.

El politólogo venezolano Roberto Olivares, en declaraciones para el programa La Noche, interpretó estos cambios como una estrategia de mimetización.

"Delcy Rodríguez es genocida y punto, igual que lo es Maduro", afirmó, agregando que "los demonios tienen una manera muy interesante de mimetizarse".

Anthony Romero, coordinador estatal de Vente Venezuela en Miranda, interpretó la transformación como un intento de "lavarse la cara y la imagen".

Sin embargo, sostuvo que "los venezolanos están muy claros de quién es ella y qué representa su gobierno".

Romero enfatizó que la población venezolana "quiere un cambio en Venezuela" y que este "pasa por la elección de un gobierno totalmente democrático".

Temas relacionados:

Delcy Rodríguez

Régimen venezolano

Nicolás Maduro

Cilia Flores

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Los demonios tienen una manera muy interesante de mimetizarse": Delcy Rodríguez cambió el rojo chavista y la figura de Chávez por pendones azules con su rostro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

¿Cómo sería una eventual operación terrestre del Ejército de EE. UU. en Irán? Experto explica

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo encontrar estabilidad interior en medio de un mundo tan caótico? Expertas en psicología responden

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

Unión Europea aplaza norma clave contra la deforestación: impacto directo en exportaciones colombianas

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia (Canva)
Ataque al régimen de Irán

¿Cómo sería una eventual operación terrestre del Ejército de EE. UU. en Irán? Experto explica

Retrato de Nicolás Maduro y Cilia Flores en comparecencia en Nueva York - Foto: AFP
Nicolás Maduro

“Puede haber persecución transnacional a activistas”: Zair Mundaray advierte por supuesta presencia de enviado del régimen y audiencia de Maduro

Embajada de EE. UU. en Caracas, Venezuela / Walter Molina Galdi, politólogo venezolano - Fotos: EFE / NTN24
Embajada de Estados Unidos

"Esta no es una simple embajada, es Washington a pocos metros de Miraflores": politólogo Walter Molina Galdi sobre la reapertura de la sede diplomática de EE. UU. en Caracas

Misión Artemis II | Foto: EFE
Artemis

"La NASA prácticamente quiebra si llega a fallar esto": astrónomo explica todo sobre el lanzamiento de Artemis II

Marco Rubio, secretario de Estado de EE. UU. (EFE)
Marco Rubio

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

Más de Política

Ver más
Elecciones de Colombia, 8 de marzo | Foto Canva
Elecciones en Colombia

Consejos para votar correctamente en las elecciones del 8 de marzo en Colombia: qué debe saber para votar por Senado, Cámara y consultas

Paloma Valencia, candidata a la presidencia de Colombia por el partido Centro Democrático - Foto: EFE
Paloma Valencia

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Elecciones en Colombia

Riesgo electoral en Colombia: Defensoría del Pueblo alerta por ataques contra campañas al Congreso en varios municipios de país

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar María Corina Machado

El desafío petrolero de Venezuela, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields China

Venganza de tiranía China contra Panamá es un mensaje de alerta para Brasil, Colombia y México

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Mohamed Salah | Foto: EFE
Mohamed Salah

Con emotivo video, Mohamed Salah anunció su salida del Liverpool: "Por todos ustedes nunca caminaré solo"

Tenista italiano Jannik Sinner - Foto: EFE
Jannik Sinner

Jannik Sinner accedió a los cuartos de final del Masters 1000 de Miami

Películas ganadoras en los Premios Oscar - Fotos: EFE
Premios Óscar

Estas son las plataformas de streaming en donde se pueden ver las películas más galardonadas de los Premios Oscar

Abás Araqchi, ministro de Relaciones Exteriores del régimen iraní - Foto: EFE
Irán

Ministro de Relaciones Exteriores del régimen iraní dice que Irán no pide "cese al fuego" ni "negociaciones" con EE. UU.

Ataques de Israel contra el régimen iraní - Captura de video
Ataque al régimen de Irán

Nuevas imágenes del Comando Central muestran ataques ejecutados contra el régimen de Irán: buque de gran envergadura fue destruido

Óscar

Premios Oscar: 'Una Batalla Tras Otra' fue elegida como Mejor Película

Diosdado Cabello y María Corina Machado | Fotos AFP
Diosdado Cabello

"La declaración de Diosdado Cabello se resume en una palabra: miedo": Carlos Sánchez Berzain ante reciente mensaje del número dos del régimen sobre María Corina Machado

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre