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Lunes, 30 de marzo de 2026
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Marco Rubio

"Queríamos evitar una guerra civil": Marco Rubio reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela

marzo 30, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Club de Prensa
Durante una entrevista con Al Jazeera, Rubio reveló detalles sobre las intenciones del Gobierno de Estados Unidos en Venezuela.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, reveló por primera vez los motivos detrás del plan de tres fases implementado por la administración Trump en Venezuela.

Durante una entrevista con Al Jazeera, Rubio aseguró que el objetivo principal era "evitar una guerra civil" y estabilizar el país sudamericano.

"Venezuela avanza muy bien. Nuestra esperanza era estabilizar el país. No queríamos ver una guerra civil. No queríamos ver un colapso sistémico. No queríamos ver un evento de migración masiva. No han visto ninguna de esas cosas", afirmó Rubio en declaraciones que marcan un punto de inflexión en la narrativa oficial sobre la intervención estadounidense en la crisis venezolana.

El jefe de la diplomacia estadounidense también destacó avances en materia económica: "Por primera vez en décadas, Venezuela está vendiendo ahora su petróleo en el mercado global a precio de mercado completo.

"El dinero está regresando a Venezuela y se está invirtiendo en beneficio del pueblo venezolano", dijo.

Esta declaración subraya el interés estratégico de Washington en el sector petrolero venezolano, aspecto que la administración Trump ha priorizado en su política exterior.

Respecto a la situación de derechos humanos, Rubio señaló: "Se han liberado los presos políticos. Los partidos políticos se están formando de nuevo. La gente está alzando la voz y participando en la vida pública".

Sin embargo, según datos de la ONG Foro Penal, al 30 de marzo permanecen 503 presos políticos en Venezuela, incluyendo 188 militares, 51 mujeres y un adolescente.

En paralelo a estas declaraciones, el Departamento de Estado confirmó oficialmente la reapertura de la embajada estadounidense en Caracas, tras siete años de ruptura diplomática iniciada en 2019.

La embajadora Laura Dogu encabeza la misión como encargada de negocios, según comunicado oficial que señala: "Hoy reanudamos formalmente las operaciones en la Embajada de Estados Unidos en Caracas, lo que marca un nuevo capítulo en nuestra presencia diplomática en Venezuela".

La decisión forma parte del "Plan de Tres Fases del Presidente para Venezuela" y busca fortalecer la capacidad de interacción directa con el gobierno interino venezolano, la sociedad civil y el sector privado.

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