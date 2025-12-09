NTN24
Martes, 09 de diciembre de 2025
Martes, 09 de diciembre de 2025
UNESCO

El joropo venezolano es declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la Unesco

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Representación del joropo venezolano
El joropo que forma parte de las tradiciones venezolanas combina instrumentos como arpa, cuatro, maracas, bandola y violín.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La melodía del arpa, cuatro y maracas que dan vida al joropo de Venezuela, hoy resuena con alegría debido a que este género tradicional fue reconocido por la Unesco como Patrimonio Cultural de la Humanidad.

o

Sus marcadas influencias indígenas, africanas y europeas dan vida a estas sinfonías que se originaron en los Llanos venezolanos y se extienden a los estados fronterizos compartidos con Colombia.

El joropo es un ritmo que forma parte de las tradiciones venezolanas y se caracteriza por sus pintorescos bailes marcados por zapateos constantes cuyo son varía conforme la región de sus exponentes.

En su vestimenta las mujeres suelen usar faldas largas y floreadas, y los hombres visten de blanco con su característico sombrero de ala ancha.

Los venezolanos calificaron este reconocimiento de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, con sede en París, como una "excelente noticia" en medio de la incertidumbre por la crisis entre Caracas y Washington.

o

La presencia de fuerzas militares estadounidenses en el Caribe desde agosto y la suspensión de vuelos por parte de varias aerolíneas internacionales luego de una alerta de seguridad en el espacio aéreo, inquieta a la población por un posible conflicto armado.

"Que buena noticia, merecemos esta alegría dentro de esta locura que vivimos y luego de la tristeza por no poder ir al Mundial de Fútbol", dijo César Marcano desde el oeste de Caracas.

"Me alegra que se reconozca nuestra cultura y espero que los venezolanos le den la importancia que se merece. El joropo es parte de nuestro ADN", agregó Marcano.

La comunidad musical espera que con este reconocimiento se difundan más los ritmos tradicionales y formen parte nuevamente de los actos culturales de los centros educativos.

"Esta nominación es un llamado de atención del valor de la cultura, ya que el folklore es la expresión más pura de un pueblo. El joropo necesita de este impulso para acercarse a las nuevas generaciones y mantenerse vivo", dijo la cantante Annaé Torrealba, hija de uno de los más importantes compositores de la música tradicional Juan Vicente Torrealba.

La música folclórica o popular se escucha más en el interior del país que en la capital donde las emisoras de radio suelen solo transmitirla en la madrugada, por lo que sus autores piden ampliar su divulgación.

"Hay diversos grupos y creadores de música venezolana no tan conocidos como los de géneros comerciales y tropicales, pero hay muchos jóvenes a los que les gusta el joropo, por lo que hace falta más apoyo y más espacios o tarimas para llegar al público en vivo", advirtió Torrealba.

"El auténtico baile tradicional de Venezuela", el joropo, fue declarado Patrimonio Cultural de la Nación en 2014.

Temas relacionados:

UNESCO

Patrimonio Nacional

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El régimen de Maduro constituye un peligro para toda la región": Zair Mundaray sobre carta de ‘El Pollo’ Carvajal a Trump

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Ha sido un calvario”: pareja de gendarme argentino detenido arbitrariamente por el régimen venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Jamás pensamos que me lo entregarían desnudo en una caja de cartón": esposa de Alfredo Díaz, preso político muerto bajo detención del régimen de Maduro

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Este 6 de diciembre venezolanos saldrán a las calles en 24 países para celebrar la fuerza de la paz y la esperanza

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Poderoso barco lanzamisiles de alta tecnología de EE. UU. es avistado a pocos kilómetros de Venezuela frente a hermética base militar del régimen

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Críticas a Daniel Noboa tras acumular 28 viajes internacionales en dos años mientras Ecuador enfrenta crisis de inseguridad

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cómo se está utilizando la Inteligencia Artificial en favor de la educación?

Ver más

Videos

Ver más
Camioneros se solidarizan con agricultores mexicanos - Fotos: AFP
México

Expertos analizan la actual situación de México en medio de las manifestaciones en contra del gobierno y la marcha oficialista

Redadas Migratorias / FOTO: AFP
Inmigrantes en Estados Unidos

“Es una ola de terror”: Temor en los inmigrantes ante operativos migratorios en Nueva Orleans

Elecciones presidenciales en Honduras - Foto: AFP
Elecciones en Honduras

A una semana de las elecciones, Honduras aún no sabe quién será su nuevo presidente: “La ciudadanía alzando la voz quieren saber de los resultados”

Alfredo Díaz, preso político venezolano (AFP)
Presos políticos en Venezuela

Tras la muerte del exgobernador Alfredo Díaz, ONG asegura que hay cerca de 80 presos políticos delicados de salud en los centros de reclusión en Venezuela

Marchas a nivel mundial en favor de María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

“Este galardón es una validación internacional de la lucha democrática en Venezuela”: Coordinadora de Vente Venezuela en EE. UU.

Más de Actualidad

Ver más
Gustavo Petro y Nicolás Maduro (AFP)
Gustavo Petro

Presidente Petro se opone a un “desmantelamiento violento” del régimen en Venezuela y apuesta por una transición de poder

Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de EE. UU. y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: AFP
Narcotráfico

Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

Maduro bailando / FOTO: Captura de pantalla
Nicolás Maduro

El ‘bailecito’ de Maduro con el que volvió a desafiar a Estados Unidos y su masivo despliegue militar

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El culto político de la falacia, que no es posverdad

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Gustavo Petro y Nicolás Maduro (AFP)
Gustavo Petro

Presidente Petro se opone a un “desmantelamiento violento” del régimen en Venezuela y apuesta por una transición de poder

Panamá ante El Salvador en las Eliminatorias de CONCACAF - Foto: EFE
Mundial 2026

Exentrenador de Colombia protagonizó enfrentamiento con aficionado que lo increpó tras la eliminación de su selección del Mundial 2026

Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de EE. UU. y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: AFP
Narcotráfico

Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

Fátima Bosch - AFP
Miss Universo

Ella es Fátima Bosch, la candidata de México que se llevó la corona de Miss Universo tras la polémica por los insultos del presentador

Gustavo Petro - Foto AFP
Gustavo Petro

Petro dice que Colombia no ha comprobado el vínculo narcotráfico- Maduro y que el problema es la democracia

Maduro bailando / FOTO: Captura de pantalla
Nicolás Maduro

El ‘bailecito’ de Maduro con el que volvió a desafiar a Estados Unidos y su masivo despliegue militar

Ana Margarita Albir
Mujeres

Ana Margarita Albir lidera transformación digital en Colombia desde ADL Digital Lab con talento nacional

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre