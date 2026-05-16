No se le da al Bicho: El Al Nassr de Cristiano Ronaldo perdió la final de la Champions League 2 y el portugués quedó devastado, no se quedó a la premiación

Este sábado, Cristiano Ronaldo se volvió a quedar ad portas de celebrar un título con su equipo, el AL Nassr, tras caer 1-0 ante Gamba Osaka en la final de la Champions League de la AFC 2, siendo el cuarto título que pierde el Bicho con el conjunto árabe.

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Un solitario gol del turco Deniz Hummet al minuto 30 del primer tiempo le bastó a Gamba Osaka para coronarse campeón y pese a que Al Nassr, a parte de CR7, cuenta con jugadores élite como Sadio Mané, Íñigo Martínez, Kingsley Coman o Joao Félix, ninguno pudo batir la portería de Rui Araki.

Las cámaras mostraron a Cristiano devastado por la final perdida; ni siquiera se quiso quedar para la premiación, por lo que no se le vio en la entrega de las medallas por el segundo lugar.

Desde su llegada al equipo solo ha podido levantar un título que fue la Copa de Campeones Árabes en 2023, pero no ha logrado ni la liga árabe, que es el torneo más importante del país, ni la Champions League 2, el segundo título continental más importante de Asia a nivel clubes.

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CR7 acumula cuatro finales pérdidas desde que llegó al Al Nassr: la primera la Copa del Rey de Arabia Saudita 2023/24 ante el Al Hilal, la segunda fue la Supercopa de Arabia 2024 ante el mismo rival, la tercera fue la Supercopa de Arabia del 2025 ante el Al Ahli y la derrota de esta sábado ante el Gamba Osaka en la final de la Champions League 2.

Sin embargo, el próximo jueves 21 de mayo la suerte le podría sonreír al Bicho en la última fecha de la liga saudí, la cual comanda Al Nassr y está dos puntos por encima del segundo, con un empate ante el Damac FC sería suficiente si su perseguidor, el Al Hilal, pierde o empata, pero para no dejar nada a la suerte, el equipo del comandante solo debe ganar y gritará campeón.