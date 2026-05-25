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Lunes, 25 de mayo de 2026
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Embajada de Estados Unidos

"Lo importante era demostrar capacidad de entrada y salida sobre el corazón político de Venezuela sin resistencia": Antonio De La Cruz sobre vuelos de EE. UU. en Venezuela

mayo 25, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Según trasciende, el sobrevuelo de aeronaves militares de la unión americana en Caracas se debió a un simulacro de evacuación y ejercicio de protección diplomática autorizado en la Embajada de EE. UU.

El pasado sábado 23 de mayo se llevó a cabo en Caracas un inusual simulacro que incluyó sobrevuelo de aeronaves en la capital venezolana ante la mirada atónita de los ciudadanos, quienes registraron en redes sociales el evento.

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Sobre esta situación, el régimen venezolano, en cabeza de Delcy Rodríguez, publicó un comunicado respecto a los sobrevuelos e indicó que fueron hechos a solicitud de la Embajada de los Estados Unidos en Caracas.

A propósito de este asunto, el analista político Antonio de la Cruz, presidente de Inter American Trends, dio su punto de vista en La Tarde de NTN24.

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"Eso fue un mensaje que cambia el tablero, porque lo que tenemos que ver es que las operaciones militares modernas rara vez comunican únicamente lo que aparentan", explicó de la Cruz.

A su vez, mencionó: "Fue presentado como un ejercició logístico, pero estrategicamente fue una demostración semiotica del poder (...) Lo importante era demostrar capacidad de entrada y salida sobre el corazón político de Venezuela sin resistencia".

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Según trasciende, el sobrevuelo de aeronaves militares de la unión americana en Caracas se debió a un simulacro de evacuación y ejercicio de protección diplomática autorizado en la Embajada de EE. UU.

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