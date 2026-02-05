NTN24
Jueves, 05 de febrero de 2026
Jeffrey Epstein

El magnate Bill Gates expresó su arrepentimiento por "cada minuto" que pasó junto a Jeffrey Epstein

febrero 5, 2026
Por: Redacción NTN24
Bill Gates y Jeffrey Epstein (AFP)
Los archivos revelados la semana pasada contenían correos electrónicos entre personalidades de alto perfil y el depredador sexual Epstein.

El multimillonario creador de Microsoft, Bill Gates, se pronunció en una entrevista en un medio australiano sobre su relación con el depredador sexual Jeffrey Epstein, hallado muerto en su celda en 2019, antes de ir a juicio.

En la conversación, el magnate expresó su arrepentimiento por "cada minuto" que pasó con el delincuente nacido en Nueva York.

Las declaraciones de Gates ocurren luego de que su exesposa, Melinda French Gates, dijera que el directivo aún tenía preguntas por responder sobre su relación con Epstein tras conocerse un nuevo lote de archivos publicados por el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense.

Los archivos revelados la semana pasada contenían correos electrónicos entre personalidades de alto perfil y Epstein, que a menudo dan cuenta de lazos muy cercanos de amistad, acuerdos de financiación ilegales y fotos privadas.

"Cada minuto que pasé con él, lo lamento, y me disculpo", afirmó Gates en el medio australiano 9News, al referirse a sus encuentros con Epstein.

Entre los archivos se encuentra el borrador de un correo electrónico en el que Epstein alegaba que Gates mantuvo relaciones extramatrimoniales, sin embargo, el empresario lo negó.

"Ese mensaje nunca fue enviado. (...) Es falso", respondió Gates. "No sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?", se preguntó Gates.

El fallecido delincuente sexual escribió también que su relación con el empresario iba desde "ayudar a Bill a conseguir drogas, para lidiar con las consecuencias de tener sexo con chicas rusas, hasta facilitar sus citas ilícitas con mujeres casadas".

En una entrevista a la radio pública estadounidense (NPR), Melinda French Gates afirmó que la nueva divulgación de archivos le trajo "recuerdos de momentos muy dolorosos (...). Sea cuales sean las preguntas que queden (...), son para esas personas e incluso para mi exesposo. Ellos deben responder (...), no yo".

Cabe recordar que la pareja se divorció en 2021.

En la entrevista, Gates dijo a 9News que conoció a Epstein en 2011 y que cenó con él en varias ocasiones, pero que nunca visitó su isla del Caribe y no tuvo relaciones con mujeres.

"El enfoque siempre fue que él conocía a mucha gente muy rica, y decía que podía lograr que donaran dinero para la salud global. En retrospectiva, eso fue un callejón sin salida”, sostuvo.

La presencia del nombre de alguien en los archivos de Epstein no implica ningún delito, pero los documentos revelaron conexiones con el fallecido financiero y figuras públicas que a menudo han minimizado o negado dichos vínculos.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: AFP
designación

Gobierno de EE. UU. declara como organizaciones terroristas extranjeras a las facciones de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania

Vicky Dávila y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“Alias Pipe Tuluá aseguró que va a entregar en Estados Unidos todas las pruebas de que sí financió la campaña de Gustavo Petro”: Vicky Dávila

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez

Sancionada y sin apoyo: corresponsal revela que Delcy Rodríguez intentó neutralizar el encuentro de María Corina Machado con Trump

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: AFP
designación

Gobierno de EE. UU. declara como organizaciones terroristas extranjeras a las facciones de los Hermanos Musulmanes en Egipto, Líbano y Jordania

Vicky Dávila y Gustavo Petro / FOTO: EFE
Gustavo Petro

“Alias Pipe Tuluá aseguró que va a entregar en Estados Unidos todas las pruebas de que sí financió la campaña de Gustavo Petro”: Vicky Dávila

Kanye West | Foto AFP
Kanye West

Kanye West se defiende tras múltiples polémicas y asegura que estuvieron ligadas a un trastorno mental que padece

Peaje - Foto de referencia Pexels
Economía

Costo de los peajes aumenta desde este viernes 16 de enero: así quedaron las nuevas tarifas en 2026

María Corina Machado y Delcy Rodríguez
Delcy Rodríguez

Sancionada y sin apoyo: corresponsal revela que Delcy Rodríguez intentó neutralizar el encuentro de María Corina Machado con Trump

Captura Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

Experto entregó un balance de los cambios en Venezuela al cumplirse un mes de la captura de Maduro

Accidente aéreo en Colombia - Foto: EFE
Accidente aéreo

"Ellos trataron con neblina": testigo del trágico accidente de la avioneta de Satena en el que fallecieron 15 personas en Colombia

