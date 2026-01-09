NTN24
Viernes, 09 de enero de 2026
Donald Trump

"Y no me refiero a la Universidad de Columbia": Trump bromea sobre el vinculo que tiene Marco Rubio con Colombia

enero 9, 2026
Por: Diana Pérez
Donald Trump y Marco Rubio | Foto: AFP
Trump reiteró que se reunirá pronto con el presidente colombiano, tal y como lo confirmó en horas de la tarde.

Durante la reunión que sostuvo este viernes con los responsables de la industria petrolera en la Casa Blanca, el presidente Trump se refirió a la llamada que intercambió con su homólogo colombiano, Gustavo Petro.

El líder republicano señaló que pese a que Petro ha sido “hostil” con su administración y lo ha tildado de “dictador” la conversación fue “buena”

El jefe de Estado se refirió a la gente de Colombia en medio de la reunión, diciendo: “Los colombianos son gente increíble”.

Y tras esto, bromeó sobre el especial vinculo que tiene su secretario de Estado, Marco Rubio, quien está casado con una colombiana.

Trump dijo en un tono jocoso: “Marco lo sabe mejor que nadie, porque está casado con una colombiana. Y no me refiero a la Universidad de Columbia”.

Con su última frase también hace referencia a las veces en que los estadounidenses suelen confundir Columbia con Colombia.

Entre risas, mientras miraba a Rubio, agregó: “Creo que le gusta Colombia, el país”.

Tras bromear, Trump reiteró que se reunirá pronto con el presidente colombiano, tal y como lo confirmó en horas de la tarde.

En horas más tempranas, el mandatario estadounidense informó desde su cuenta de Truth Social que se reunirá con su homólogo colombiano, Gustavo Petro, a inicios de febrero.

Desde su cuenta en Truth Social, el mandatario estadounidense aseguró: “Espero con interés reunirme con Gustavo Petro, presidente de Colombia, en la Casa Blanca durante la primera semana de febrero”.

El líder republicano enfatizó en que está seguro de que la reunión entre ambos “será muy beneficioso para Colombia y Estados Unidos”.

