Martes, 09 de diciembre de 2025
María Corina Machado, Nobel de Paz

"Hay preocupación sobre cómo el régimen de Maduro pueda reaccionar ante este hecho": experta sobre entrega del Nobel de Paz a María Corina Machado

diciembre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
El Comité Nobel confirmó que la rueda de prensa de María Corina Machado, prevista para este martes en el Instituto Nobel Noruego, ha sido pospuesta

María Isabel Puerta, integrante de la red de politólogas, conversó con El informativo de NTN24 sobre el aplazamiento de la rueda de prensa de María Corina Machado en el Instituto Nobel Noruego.

La invitada señaló que la entrega del Nobel “indudablemente es un momento histórico” y resaltó como rasgo único de este evento “la circunstancia trágica de no tener claro cuáles van a ser las condiciones”.

“Hay preocupación de cómo el régimen político de Maduro puede reaccionar ante este hecho”, añadió.

Puerta también aseguró que: “Eso lo que significa es que en Venezuela a pesar de todo lo que se maneja sobre las posibilidades de una intervención militar lo que está claro es que para la mayoría de los venezolanos el país es una enorme cárcel donde salir es difícil”.

Y expresó que es lamentable que “ni siquiera con el premio con el que ha sido reconocida la lucha por la democracia en Venezuela en la figura de María Corina Machado ni siquiera eso ha sido suficiente para hacerle entender al mundo que los venezolanos estamos huyendo de un régimen”.

“Ella está en la clandestinidad. Ella no puede hacer mucho desde adentro porque ella es un objetivo del régimen de Maduro y no sabemos de lo que sean capaces de hacer”, afirmó.

Además, la invitada hizo énfasis en que “para Maduro toda oportunidad de atacar y de minimizar el trabajo y los esfuerzos de la oposición no hay límites. Ellos no enfrentan consecuencias, para ellos no hay un mañana donde ellos se vean enfrentando la justicia”.

“Mientras él (Maduro) no tenga garantizado la impunidad él no va a salir”, sentenció.

Y concluyó aseverando que: “Es una situación muchísimo riesgo para ella y para su entorno”.

