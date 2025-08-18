NTN24
Lunes, 18 de agosto de 2025
Lunes, 18 de agosto de 2025
El Mayo Zambada

El 'Mayo' Zambada tendría previsto declararse culpable en Nueva York para obtener una sentencia reducida

agosto 18, 2025
Por: Miguel Pedreros
Fotografía de archivo de un dibujo del 'Mayo' Zambada durante el juicio realizado en el Tribunal Federal de Brooklyn-Foto: EFE
El acusado es señalado de traficar fentanilo, un poderoso narcótico que tiene una mayor potencia en comparación con la cocaína y la heroína

Ismael 'Mayo' Zambada, señalado de ser el cofundador del cartel de Sinaloa, tiene planeado declararse culpable el próximo 25 de agosto en una audiencia que está programada para llevarse a cabo en Nueva York.

Esto lo hará con el propósito de evitar ir a juicio y probablemente recibiría una condena reducida por esta declaración.

Es importante recordar que Zambada, quien tiene 77 años, está acusado por Estados Unidos de 17 cargos, entre los que se encuentran tráfico de armas y drogas, además de asesinato.

El acusado es señalado de traficar fentanilo, un poderoso narcótico que tiene una mayor potencia en comparación con la cocaína y la heroína, lo que ha desatado una alta mortalidad entre la población estadounidense.

De hecho, Zambada ya se había declarado no culpable por estos delitos. Ante la situación, Brian Cogan, el juez instructor del caso, anunció en en el dossier judicial del imputado, que "la vista preliminar del 25 de agosto de 2025 se convierte en una vista para cambio de declaración".

Lo anterior supone un posible acuerdo entre el acusado y los fiscales del Tribunal Federal del Distrito Este de Brooklyn para evitar entrar a juicio.

De esta manera, Zambada buscaría una condena más liviana en comparación a la de su socio Joaquín "Chapo" Guzmán, quien fue condenado a cadena perpetua luego de un mediático juicio que se llevó a cabo en 2019.

Asimismo, la fiscalía anunció a principios de agosto que no pedirían la pena de muerte en este caso a pesar de que Zambada no estaba amparado por un acuerdo de extradición con México, lo que lo habría excluido de esta pena.

El 'Mayo' Zambada fue detenido en suelo estadounidense en julio de 2024 cuando fue descubierto en un pequeño avión en compañía de uno de los hijos del Chapo. El imputado había eludido a las autoridades mexicanas por décadas.

