El grupo guerrillero ELN anunció paro armado de 72 horas en “protesta contra el plan neocolonial de Trump”

El grupo guerrillero Ejército de Liberación Nacional (ELN) ordenó a la población civil de las zonas que controla en Colombia a confinarse durante tres días, a partir del domingo, mientras adelanta ejercicios militares en respuesta a la advertencia de “intervención” del presidente estadounidense, Donald Trump.

El mandatario norteamericano dijo a comienzos de diciembre que cualquier país que produzca cocaína y la envíe a Estados Unidos estaba “sujeto a ataque”. La Administración estadounidense adelanta una despliegue militar antinarcóticos en el Caribe cerca a Venezuela.

El ELN es el grupo guerrillero más antiguo de la región y controla algunas de las regiones claves en la producción de drogas en Colombia. Tras la amenaza de Trump, el grupo criminal prometió el viernes luchar por la "defensa" del país frente a las "amenazas de intervención imperialista".

En ese contexto, instó a la población civil en las zonas bajo su control a permanecer en sus casas durante 72 horas a partir de las 6:00 am domingo. "Es necesario que los civiles no se mezclen con los combatientes para evitar accidentes", se lee en el comunicado.

De acuerdo con datos del centro de investigación Insight Crime, el ELN tiene una fuerza de 5.800 combatientes y está presente en más de una quinta parte de los más de 1.100 municipios del país.

Aunque ha participado en negociaciones de paz con los últimos cinco gobiernos de Colombia, las conversaciones han resultado infructíferas, incluso con la administración actual del presidente Gustavo Petro.

El grupo guerrillero está altamente involucrado con el tráfico de drogas y se ha convertido en uno de los grupos del crimen organizado más poderosos de la región. En Colombia, compite por territorio y control de zonas estratégicas para el tráfico y producción de drogas con disidencias de las FARC.