NTN24
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Sábado, 29 de noviembre de 2025
Aviación

Avianca ya actualizó el software de Airbus en el 51% de su flota de aviones A320 y avanza en la recuperación total de la operación

noviembre 29, 2025
Por: Redacción NTN24
Avianca enfrenta un proceso de reestructuración por bancarrota en EE. UU. Foto: Avianca
Avianca enfrenta un proceso de reestructuración por bancarrota en EE. UU. Foto: Avianca
“Se prevé que el trabajo de los técnicos especializados se pueda completar en los próximos días”, puntualizó la compañía.

La aerolínea colombiana Avianca, que se vio afectada por problemas en el software de aeronaves Airbus A320, anunció que ya actualizó el sistema en el 51% de sus aviones.

La compañía aseguró que ha trabajado ininterrumpidamente para cumplir con las modificaciones requeridas por el fabricante y poder avanzar en la recuperación total de la operación lo más pronto posible.

o

“A hoy, el 51% de la flota A320 tiene el software actualizado por completo y se prevé que el trabajo de los técnicos especializados se pueda completar en los próximos días”, puntualizó en un comunicado emitido este sábado 29 de noviembre.

En cuanto a los pasajeros que se han visto afectados, indicó que “se les ofreció opciones de reacomodación disponibles, bien sea con Avianca o con aerolíneas con las que la compañía tenga relación comercial”.

Además, subrayó que podrán reprogramar la fecha del vuelo, sin pagar penalidad, ni diferencia tarifaria y según disponibilidad, para volar hasta 180 días después de la fecha del vuelo original, o solicitar el reembolso de los trayectos sin utilizar.

o

El 28 de noviembre, Airbus ordenó la actualización inmediata del software de varias de las flotas de aviones A320, una decisión que impactó a decenas de aerolíneas en el mundo, entre ellas, Avianca que mantiene cerradas las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre.

Como parte de la medida, el fabricante de aviones instó a detener los vuelos de 6.000 de sus aviones A320 para que se pueda reemplazar cuanto antes el programa de control de vuelo.

Temas relacionados:

Aviación

Avianca

Colombia

Airbus

Aviones

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos lanza inusual campaña para restaurar los buenos modales en aeropuertos y dentro de los aviones: de esto se trata

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Tiene afán de protagonismo": analista político tras acusaciones de Edmand Lara, vicepresidente de Bolivia, sobre el presidente Rodrigo Paz

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Airbus A320 | Foto: AFP
Aerolíneas

Crisis mundial por la cancelación de vuelos por problemas en el software de aeronaves Airbus A320

Nicolás Maduro y Donald Trump (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Piden libertad para los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos

Crudo relato de la madre de un dirigente de Vente Venezuela secuestrado por el régimen de Maduro: "Me dice, 'mamá, estoy bien, no puedo hablar más, no me han torturado'"

Donald Trump y Nicolás Maduro - AFP, EFE
Despliegue militar de Estados Unidos

"Fue Maduro el que llamó a Trump. Está tanteando su salida, no por la voluntad, sino por su supervivencia": Antonio De la Cruz

Gustavo Petro, presidente de Colombia (EFE)
Gobierno de Colombia

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Más de Actualidad

Ver más
Capitolio de EE. UU. - AFP
Cierre de Gobierno

Experto analiza el cierre del Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos

Gustavo Petro y Verónica Alcocer / FOTO: EFE
Petro en Lista Clinton

Presidente Petro asegura que Verónica Alcocer no puede volver a Colombia tras sanciones de Estados Unidos

Pedro Sánchez/ Nicolás Maduro - Foto EFE
España

Pedro Sánchez evitó de calificar a Maduro como dictador, evadió preguntas sobre nexos con el régimen y negó haber hablado con Delcy Rodríguez

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Capitolio de EE. UU. - AFP
Cierre de Gobierno

Experto analiza el cierre del Gobierno más largo en la historia de Estados Unidos

Premios Latin Grammy
Grammy Latino

Esta es la lista de los nominados a las principales categorías de los Grammy Latinos

Gustavo Petro y Verónica Alcocer / FOTO: EFE
Petro en Lista Clinton

Presidente Petro asegura que Verónica Alcocer no puede volver a Colombia tras sanciones de Estados Unidos

Pedro Sánchez/ Nicolás Maduro - Foto EFE
España

Pedro Sánchez evitó de calificar a Maduro como dictador, evadió preguntas sobre nexos con el régimen y negó haber hablado con Delcy Rodríguez

Lionel Messi y Cristiano Ronaldo el domingo 23 de noviembre de 2025. (AFP)
Lionel Messi

Lionel Messi responde con gol de cabeza similar al que marcó en final de Champions a anotación de chilena de Cristiano Ronaldo durante el fin de semana

Gustavo Petro/ Donald Trump - Fotos EFE
Gustavo Petro

Petro vuelve a cuestionar ataques en el Caribe y medidas militares de Trump en medio de su pronunciamiento en la cumbre de la CELAC y la UE

James Rodríguez | Foto: EFE
René Higuita

René Higuita sentó a James Rodríguez en la misma mesa que Lionel Messi y Diego Maradona: “es hablar de jugadores que le dan belleza al fútbol”

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre