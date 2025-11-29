Avianca ya actualizó el software de Airbus en el 51% de su flota de aviones A320 y avanza en la recuperación total de la operación

La aerolínea colombiana Avianca, que se vio afectada por problemas en el software de aeronaves Airbus A320, anunció que ya actualizó el sistema en el 51% de sus aviones.

La compañía aseguró que ha trabajado ininterrumpidamente para cumplir con las modificaciones requeridas por el fabricante y poder avanzar en la recuperación total de la operación lo más pronto posible.

VEA TAMBIÉN Avianca suspende vuelos por actualización en el software de sus aviones Airbus A320, más del 70% de su flota o

“A hoy, el 51% de la flota A320 tiene el software actualizado por completo y se prevé que el trabajo de los técnicos especializados se pueda completar en los próximos días”, puntualizó en un comunicado emitido este sábado 29 de noviembre.

En cuanto a los pasajeros que se han visto afectados, indicó que “se les ofreció opciones de reacomodación disponibles, bien sea con Avianca o con aerolíneas con las que la compañía tenga relación comercial”.

Además, subrayó que podrán reprogramar la fecha del vuelo, sin pagar penalidad, ni diferencia tarifaria y según disponibilidad, para volar hasta 180 días después de la fecha del vuelo original, o solicitar el reembolso de los trayectos sin utilizar.

VEA TAMBIÉN Avión de Avianca aterriza de emergencia con una turbina en llamas tras el impacto de un ave o

El 28 de noviembre, Airbus ordenó la actualización inmediata del software de varias de las flotas de aviones A320, una decisión que impactó a decenas de aerolíneas en el mundo, entre ellas, Avianca que mantiene cerradas las ventas para fechas de viaje hasta el 8 de diciembre.

Como parte de la medida, el fabricante de aviones instó a detener los vuelos de 6.000 de sus aviones A320 para que se pueda reemplazar cuanto antes el programa de control de vuelo.