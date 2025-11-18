La FIFA ratifica el número de jugadores que podrán convocar las selecciones en la próxima Copa del Mundo

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) habría tomado la decisión respecto a la cantidad de jugadores a los que tendrá derecho a convocar cada una de las selecciones para la próxima Copa del Mundo de 2026, que se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Todo indica que el ente regulador del fútbol mantendría su posición frente a la cantidad de futbolistas que debe incluir cada equipo para el Mundial de Norteamérica del próximo año.

Así lo dio a conocer el periodista Fernando Czyz del medio argentino Doble Amarilla, quien señaló que la FIFA habría tomado la decisión de mantener la inscripción de 26 futbolistas por federación.

“Serán 26 los jugadores que deberá seleccionar cada uno de los 48 equipos participantes que compitan”, indicó el periodista deportivo.

De esta manera, se pone fin a las especulaciones en torno a este tema, del cual se llegó a hablar de que varias federaciones habrían solicitado al ente regulador del fútbol mundial la ampliación de la lista de 26 a 30 futbolistas. Esto teniendo en cuenta que por primera vez el Mundial de mayores contará con la presencia de 48 selecciones y la instancia de los dieciseisavos.

La determinación próximamente la daría a conocer la FIFA, entidad que ya habría establecido esta decisión por medio de un reglamento, según la información compartida por el medio Doble Amarilla, el cual dio a conocer parte de la información que tendría esta normativa respecto a esta y otras decisiones.

“Las federaciones proporcionarán a la FIFA una lista definitiva de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico dentro del plazo estipulado en la circular correspondiente. En la lista definitiva solo figurarán jugadores que formaban parte de la lista provisional. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA. Dentro del mismo plazo, se enviará a la FIFA una copia firmada de la lista definitiva”, se indica en el Artículo 24 del Reglamento.

Dentro de los demás artículos que componen esta normativa, se habría establecido que, a partir del 25 de mayo, luego de los partidos oficiales con cada uno de sus clubes, los futbolistas comiencen a llegar a la concentración de sus selecciones.

El plazo que se extendería máximo hasta el 30 del mismo mes, pero estaría sujeto a las competencias en la que participen sus equipos.