NTN24
Martes, 18 de noviembre de 2025
Martes, 18 de noviembre de 2025
La FIFA y su determinación de los jugadores convocados por las selecciones - Foto: EFE
La FIFA y su determinación de los jugadores convocados por las selecciones - Foto: EFE
FIFA

La FIFA ratifica el número de jugadores que podrán convocar las selecciones en la próxima Copa del Mundo

noviembre 18, 2025
Por: Natalya Baquero González
El ente regulador del fútbol mantendría su posición frente a la cantidad de futbolistas que debe incluir cada equipo para el Mundial de Norteamérica del próximo año.

👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS

La Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA) habría tomado la decisión respecto a la cantidad de jugadores a los que tendrá derecho a convocar cada una de las selecciones para la próxima Copa del Mundo de 2026, que se disputará desde el 11 de junio al 19 de julio en Canadá, Estados Unidos y México.

Todo indica que el ente regulador del fútbol mantendría su posición frente a la cantidad de futbolistas que debe incluir cada equipo para el Mundial de Norteamérica del próximo año.

Así lo dio a conocer el periodista Fernando Czyz del medio argentino Doble Amarilla, quien señaló que la FIFA habría tomado la decisión de mantener la inscripción de 26 futbolistas por federación.

“Serán 26 los jugadores que deberá seleccionar cada uno de los 48 equipos participantes que compitan”, indicó el periodista deportivo.

De esta manera, se pone fin a las especulaciones en torno a este tema, del cual se llegó a hablar de que varias federaciones habrían solicitado al ente regulador del fútbol mundial la ampliación de la lista de 26 a 30 futbolistas. Esto teniendo en cuenta que por primera vez el Mundial de mayores contará con la presencia de 48 selecciones y la instancia de los dieciseisavos.

o

La determinación próximamente la daría a conocer la FIFA, entidad que ya habría establecido esta decisión por medio de un reglamento, según la información compartida por el medio Doble Amarilla, el cual dio a conocer parte de la información que tendría esta normativa respecto a esta y otras decisiones.

“Las federaciones proporcionarán a la FIFA una lista definitiva de un mínimo de 23 y un máximo de 26 jugadores (tres de los cuales, como mínimo, serán guardametas) y hasta 27 miembros del cuerpo técnico dentro del plazo estipulado en la circular correspondiente. En la lista definitiva solo figurarán jugadores que formaban parte de la lista provisional. Toda excepción deberá contar con la aprobación de la FIFA. Dentro del mismo plazo, se enviará a la FIFA una copia firmada de la lista definitiva”, se indica en el Artículo 24 del Reglamento.

Dentro de los demás artículos que componen esta normativa, se habría establecido que, a partir del 25 de mayo, luego de los partidos oficiales con cada uno de sus clubes, los futbolistas comiencen a llegar a la concentración de sus selecciones.

o

El plazo que se extendería máximo hasta el 30 del mismo mes, pero estaría sujeto a las competencias en la que participen sus equipos.

Temas relacionados:

FIFA

Mundial 2026

Copa del Mundo

Fútbol

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se acerca la hora cero en el Caribe? Fuentes revelan a NTN24 que aumentó el movimiento de militares en Puerto Rico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“Lo que va a haber en Venezuela es una extracción y no una invasión”: Andrés Pastrana sobre una posible intervención de EE.UU. en territorio venezolano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“El dilema es la incoherencia de Petro”: Diego Molano sobre bombardeos ordenados por el presidente que derivaron en la muerte de varios menores de edad

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Hay posibilidad real de una salida negociada de Nicolás Maduro?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Sheinbaum se opuso tajantemente a eventual ataque de EE. UU. contra carteles en suelo mexicano: "en la última intervención se llevó la mitad del territorio"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es importante que Maduro viaje a Rusia o China": el senador Rick Scott analiza en NTN24 posible intervención terrestre en Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La impunidad es uno de los principales incentivos para el crimen organizado”: experto sobre la violencia en Latinoamérica

Ver más

Videos

Ver más
María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

María Corina Machado emite "Manifiesto de la Libertad" en horas clave para Venezuela: "El abuso de poder del régimen está llegando a su fin"

Henryberth Rivas detendio en el Rodeo 1 de Venezuela / FOTO: Captura de video
Presos políticos en Venezuela

“Las violaciones son múltiples y van a tener consecuencias”: Zair Mundaray sobre las condiciones de los presos políticos en el Rodeo Uno de Venezuela

Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

Presidente Trump asegura que no descarta el despliegue de tropas de Estados Unidos en Venezuela: “Tenemos que ocuparnos de Venezuela”

Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos AFP
Donald Trump

"Trump le pedirá a Maduro que se retire": analista político sobre el posible diálogo ente el presidente estadounidense y el líder del régimen venezolano

Jeannette Jara, candidata a la presidencia de Chile | Foto: EFE
Elecciones en Chile

“Que la candidata que representa la continuidad de este gobierno obtenga un 26% es una gran derrota”: diputado electo de Chile

Más de Deportes

Ver más
Futbolista de Racing Santiago Sosa disputando un balón en la Copa Libertadores | Foto: EFE
Copa Libertadores

Futbolista sufrió fractura en medio de semifinal de la Copa Libertadores por la que deberá ser evaluado por un cirujano maxilofacial

Selección Colombia Femenina se prepara para el inicio de la Liga de Naciones - Foto: AFP
Clasificados del Mundial

Con la ausencia de figuras importantes, la selección Colombia femenina se prepara para el inicio de la Liga de Naciones

El delantero colombiano Luis Díaz. (EFE)
Luis Díaz

La liga alemana nomina a Luis Díaz a premio que reconoce al mejor jugador del mes: así se puede votar por el colombiano

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

CELAC calla sobre presos políticos, pero intercede por dictaduras de Cuba y Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Luis Almagro, premio Sebastián Piñera a la libertad

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

De los derechos a las responsabilidades: una lección desde la Sierra Nevada de Santa Marta

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto EFE
ONU Venezuela

Expertos de la ONU condenan acciones encubiertas de EE. UU. por "violación de soberanía venezolana"

Futbolista de Racing Santiago Sosa disputando un balón en la Copa Libertadores | Foto: EFE
Copa Libertadores

Futbolista sufrió fractura en medio de semifinal de la Copa Libertadores por la que deberá ser evaluado por un cirujano maxilofacial

Selección Colombia Femenina se prepara para el inicio de la Liga de Naciones - Foto: AFP
Clasificados del Mundial

Con la ausencia de figuras importantes, la selección Colombia femenina se prepara para el inicio de la Liga de Naciones

NASA - AFP
Nasa

Trump nominó por segunda vez a multimillonario cercano al dueño de SpaceX, Elon Musk, para dirigir la NASA

Homicidio

Asesinan a médico venezolano tras robarle el celular en Perú el día de su cumpleaños

Sean Duffy - Foto AFP
Gobierno de Donald Trump

Estados Unidos recorta el 10% de vuelos en 40 aeropuertos por falta de controladores durante el cierre del Gobierno

El actor australiano Jacob Elordi asiste al estreno de 'Frankenstein' de Netflix-Foto: AFP
Frankenstein

Así es la impresionante transformación de Jacob Elordi como el ‘monstruo de Frankenstein’ en la nueva película de Guillermo del Toro

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre