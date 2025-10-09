NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Jueves, 09 de octubre de 2025
Colombia

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

octubre 9, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Francisco Santos critica duramente la política antinarcóticos del gobierno de Gustavo Petro y propone un plan de acción para combatir el crimen organizado en Colombia.

En una entrevista con NTN24, Francisco "Pacho" Santos, exvicepresidente de Colombia y ex representante diplomático en Estados Unidos, criticó severamente la gestión del actual presidente colombiano Gustavo Petro en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Santos afirmó que Colombia está retrocediendo en la lucha contra el narcotráfico bajo el gobierno de Petro. "Vamos como los cangrejos de para atrás", declaró. Según el ex vicepresidente, la falta de resultados en la lucha antinarcóticos ha beneficiado enormemente a los criminales organizados.

"Hay más coca que nunca, hay más producción de coca que nunca, hay más control territorial de las organizaciones que viven de la coca que nunca", aseguró Santos.

Además, criticó la decisión del gobierno de sacar a narcotraficantes de la cárcel para eventos con el presidente y presentarles proyectos de ley que les benefician.

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro", dijo

o

En cuanto al futuro, Santos propone una reconstrucción total de la lucha antinarcóticos, aprovechando las nuevas tecnologías. Sugiere el uso de drones, inteligencia artificial y una mayor presencia militar para combatir el narcotráfico de manera más eficiente.

"Hoy la tecnología va a facilitar muchísimo la lucha contra el narcotráfico y por primera vez la tecnología les quita la invisibilidad a los narcotraficantes", explicó Santos. Propone que el próximo presidente de Colombia invierta en una industria de drones y tecnología para las fuerzas militares y navales.

Santos también hizo hincapié en la necesidad de recuperar la moral de la fuerza pública y el espíritu de combate que, según él, se ha perdido desde 2010. Considera que las instituciones policiales y militares colombianas son lo suficientemente sólidas para lograr este objetivo.

Respecto al futuro de Venezuela, Santos afirmó que Colombia debe estar presente en la reconstrucción del país vecino, pero "no con Petro". Sugiere que militares y policías retirados colombianos podrían ayudar a reconstruir el aparato de seguridad venezolano.

Finalmente, Santos abogó por una cooperación internacional renovada entre países productores y consumidores de drogas. Destacó la necesidad de que Europa se involucre más en la lucha contra el narcotráfico y propuso un recorrido político en Europa y Estados Unidos para fomentar una solución conjunta a este problema que, según él, amenaza la democracia en la región.

Temas relacionados:

Colombia

Petro

Maduro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"La justicia no lo devolverá con vida, pero nos dará la satisfacción de que los verdaderos culpables sean condenados": Javier Eduardo Ojeda, hermano del exmilitar venezolano asesinado en Chile

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

“Lo más importante es que lleguen los rehenes, han sido torturados y malnutridos”: Embajador de Israel en Chile el acuerdo con Hamás

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Polémico concierto de rock del presidente Milei: ¿un acto de conexión con su base o un intento de desviar la atención de la crisis?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Mi hija está devastada, dice que le robaron su infancia": esposa del activista Lewis Mendoza, detenido arbitrariamente por el régimen de Maduro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Surge nueva información sobre el atentado contra la caravana del presidente Daniel Noboa en Ecuador; esto es lo que se sabe

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Gustavo Petro tiene gran responsabilidad”: Daniel Raisbeck sobre la violencia política en Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Andrés Pastrana, expresidente de Colombia - Foto: EFE
Andrés Pastrana

"Petro propone la guerra y reclutar jóvenes; Trump propone un acuerdo de paz": Andrés Pastrana, expresidente de Colombia

Incertidumbre y esperanza entre familias en Tel Aviv por la liberación de los rehenes israelíes en manos de Hamás - Foto EFE
Israel

"Después de dos años nuestro hijo saldrá de ahí con sus compañeros": familiares de rehenes israelíes hablaron con NTN24 sobre firma de acuerdo con Hamás

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Israel - Hamás

Trump dice que la liberación de rehenes será a inicios de la próxima semana y planea viajar a Egipto tras acuerdo entre Israel y Hamás

Foto de referencia (EFE)
Israel

Israel y Hamás firman oficialmente el principio del acuerdo de paz: esto es lo que pasará en las próximas horas

Escenario en Chorrillos, Lima, donde se presentó una balacera durante un concierto - Foto: EFE
Perú

Balacera en concierto de cumbia en Lima deja al menos a cinco personas heridas, entre ellos cuatro músicos

Más de Actualidad

Ver más
Manifestaciones en Perú - Foto EFE
Manifestaciones

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Gran Agujero Azul | Foto Canva
Océano

Exploran el fondo del Gran Agujero Azul y hallan una tendencia que enciende las alarmas

Sismo Kamchatka, Rusia | Foto redes sociales
Sismo

Impresionantes videos muestran lo que se vivió en Rusia cuando un sismo de 7,8 sacudió las costas del oeste del país y provocó alerta de tsunami

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Fase dos de guerra contra las drogas golpearía al anillo de hierro de la dictadura de Venezuela

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El mundo es un genocidio

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Manifestaciones en Perú - Foto EFE
Manifestaciones

Expertos analizan motivaciones de los jóvenes de la Generación Z por manifestarse contra el sistema

Savannah DeMelo | Foto: AFP
Fútbol femenino

Futbolista Savannah DeMelo causó preocupación tras desplomarse en pleno partido de la Nation Womens Soccer League

Gran Agujero Azul | Foto Canva
Océano

Exploran el fondo del Gran Agujero Azul y hallan una tendencia que enciende las alarmas

Sismo Kamchatka, Rusia | Foto redes sociales
Sismo

Impresionantes videos muestran lo que se vivió en Rusia cuando un sismo de 7,8 sacudió las costas del oeste del país y provocó alerta de tsunami

Dayro Moreno calificó como un fracaso la eliminación de la Copa Sudamericana - Foto: EFE
Dayro Moreno

“Es un fracaso”: las palabras de Dayro Moreno, tras la eliminación en la Copa Sudamericana

Transporte Sostenible - Foto Canva
Movilidad

Movilidad sostenible: Avances y retos en América Latina

Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump se reunirá con el jefe de presupuesto para impulsar recortes tras cierre del gobierno

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda