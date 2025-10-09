"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro": Francisco Santos, exvicepresidente colombiano

En una entrevista con NTN24, Francisco "Pacho" Santos, exvicepresidente de Colombia y ex representante diplomático en Estados Unidos, criticó severamente la gestión del actual presidente colombiano Gustavo Petro en materia de lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado.

Santos afirmó que Colombia está retrocediendo en la lucha contra el narcotráfico bajo el gobierno de Petro. "Vamos como los cangrejos de para atrás", declaró. Según el ex vicepresidente, la falta de resultados en la lucha antinarcóticos ha beneficiado enormemente a los criminales organizados.

"Hay más coca que nunca, hay más producción de coca que nunca, hay más control territorial de las organizaciones que viven de la coca que nunca", aseguró Santos.

Además, criticó la decisión del gobierno de sacar a narcotraficantes de la cárcel para eventos con el presidente y presentarles proyectos de ley que les benefician.

"El mejor amigo de los narcos en Colombia se llama Gustavo Petro", dijo

En cuanto al futuro, Santos propone una reconstrucción total de la lucha antinarcóticos, aprovechando las nuevas tecnologías. Sugiere el uso de drones, inteligencia artificial y una mayor presencia militar para combatir el narcotráfico de manera más eficiente.

"Hoy la tecnología va a facilitar muchísimo la lucha contra el narcotráfico y por primera vez la tecnología les quita la invisibilidad a los narcotraficantes", explicó Santos. Propone que el próximo presidente de Colombia invierta en una industria de drones y tecnología para las fuerzas militares y navales.

Santos también hizo hincapié en la necesidad de recuperar la moral de la fuerza pública y el espíritu de combate que, según él, se ha perdido desde 2010. Considera que las instituciones policiales y militares colombianas son lo suficientemente sólidas para lograr este objetivo.

Respecto al futuro de Venezuela, Santos afirmó que Colombia debe estar presente en la reconstrucción del país vecino, pero "no con Petro". Sugiere que militares y policías retirados colombianos podrían ayudar a reconstruir el aparato de seguridad venezolano.

Finalmente, Santos abogó por una cooperación internacional renovada entre países productores y consumidores de drogas. Destacó la necesidad de que Europa se involucre más en la lucha contra el narcotráfico y propuso un recorrido político en Europa y Estados Unidos para fomentar una solución conjunta a este problema que, según él, amenaza la democracia en la región.