NTN24
Jueves, 09 de octubre de 2025
Álvaro Leyva

Excanciller colombiano Álvaro Leyva interpone una nueva denuncia ante la fiscalía de EE. UU. contra el presidente Petro por su discurso en Nueva York

octubre 9, 2025
Por: Natalya Baquero González
Álvaro Leyva interpone una nueva denuncia ante la fiscalía de EE. UU. contra Petro - Fotos: AFP
El exministro de Relaciones Exteriores informó que interpuso una nueva acusación en contra del mandatario para que se indague sobre la intervención pública que Petro hizo el pasado mes de septiembre.

El excanciller Álvaro Leyva dio a conocer que instala una nueva denuncia ante la Fiscalía General de los Estados Unidos, para que esta entidad norteamericana dirigida por Pamela Bondi investigue al presidente colombiano Gustavo Petro por el acto público que realizó en las calles de Nueva York, hecho que se presentó durante su visita al territorio estadounidense en el desarrollo de la Asamblea General de las Naciones Unidas.

Por medio de su red social X, el exministro de Relaciones Exteriores manifestó que interpuso esta denuncia ante el Departamento de Justicia de los EE. UU. para que adelante las respectivas indagaciones hacia el mandatario colombiano, el cual, según el exfuncionario del gobierno, habría infringido la “inmunidad diplomática”.

“Presenté un nuevo denuncio ante la Fiscal General de los Estados Unidos de América, para que se investigue la intención y consecuencias de la arenga pública que el presidente Gustavo se pronunció en plena calle de la ciudad de Nueva York, en sitio carente de inmunidad diplomática”, señaló Leyva.

Según el excanciller, este acto se habría presentado fuera de los lineamientos establecidos en aquella visita que tenía como finalidad su prestación ante la ONU, situación por la cual el mandatario habría transgredido algunas reglas: "La estatura política de Gustavo Petro, dada su condición de cabeza del Estado colombiano, no le permite argüir ingenuidad ni inadvertencia sobre los alcances que habría de tener su irresponsable conducta”, añadió.

Pero eso no fue todo; el exministro de Relaciones Exteriores, dentro del mismo espacio, se refirió a las actitudes del presidente de Colombia en diferentes espacios públicos a nivel nacional e internacional, catalogándolo como una persona a la que le gusta: “Victimizarse buscando solidaridad o piedad hacia sí mismo es una vulgar degeneración del actuar público”.

Asimismo, Álvaro Leyva dejó claro que esta denuncia se suma a la realizada el pasado 25 de septiembre ante la Fiscalía General de los EE.UU. en contra del presidente Gustavo Petro y del periodista español Juan Diego Quesada, a quien calificó de “cómplice” del jefe de Estado los cuales demandó por haber armado un montaje en el que lo vinculaban en un presunto “golpe de Estado”, junto al gobierno estadounidense.

