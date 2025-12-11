Jugador de la selección Colombia, clave en el esquema de Néstor Lorenzo, será operado de la rodilla a seis meses del Mundial

El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina. El próximo 11 de junio del 2026 se reunirán las 48 selecciones clasificadas a la cita orbital que iniciará con el juego entre Sudáfrica y uno de los clasificados de la UEFA entre Italia, Dinamarca, Polonia y Suecia en el estadio Azteca de México.

Por ello, las selecciones se ponen a punto para lograr el objetivo que es ganar la Copa del Mundo y necesitan a sus mejores jugadores para obtener los mejores resultados.

En la selección Colombia hay preocupación luego de conocerse que el lateral Daniel Muñoz tendrá que ser operado de la rodilla debido a una lesión que, en un principio no parecía ser tan complicada, pero la realidad fue otra.

El lateral al servicio del Crystal Palace fue sometido a una artroscopia en la rodilla en Londres y se estima que su periodo de recuperación será de cuatro a seis semanas, por lo que la temporada para el cafetero terminó por este año.

Si bien su lesión generó incertidumbre tanto en su equipo como en la ‘tricolor’, ya que es uno de los jugadores claves en el esquema del técnico Néstor Lorenzo, el propio Muñoz aseguró que no se trata algo grave.

"No es grave, pero, de nuevo, siempre que hay que someterse a una cirugía, nunca se sabe. He tenido varias en mi carrera, por eso siempre soy un poco cauteloso", dijo el lateral colombiano.

Muñoz se perderá los partidos ante Manchester City, Leeds, Arsenal, Tottenham, Fulham, Newcastle y Aston Villa, además de los compromisos de Conference League frente a KuPS y Shelbourne, lo que supone un reto para el técnico Oliver Glasner, pues el colombiano es uno de sus titulares.

Si la recuperación avanza según lo previsto, el ex Atlético Nacional estaría de regreso para los primeros partidos del Crystal Palace en 2026, en la FA Cup, y se espera que empiece tener rodaje y llegue en plenitud de condiciones al Mundial

Colombia integra el Grupo K junto a Portugal, Uzbekistán y el ganador del repechaje intercontinental entre Nueva Caledonia, República del Congo y Jamaica.