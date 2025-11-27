NTN24
Jueves, 27 de noviembre de 2025
Diosdado Cabello

"Me dan ganas de reír": Diosdado Cabello sobre ejercicios militares en República Dominicana

noviembre 27, 2025
Por: Redacción NTN24
Diosdado Cabello, ministro de Interior y Justicia
De acuerdo con el despacho de Hegseth, este funcionario realizará una visita oficial en el país caribeño para “fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico”.

El presidente de República Dominicana, Luis Abinader, autorizó a Estados Unidos el uso de espacios restringidos en la base aérea de San Isidro y en el aeropuerto internacional de las Américas.

o

Esto para la operación logística de aviones de reabastecimiento de combustible, transporte de equipos y personal técnico.

Al respecto, el ministro de Interior, Diosdado Cabello respondió en tono burlesco y minimizó las acusaciones de ambos países sobre el papel del régimen en el Cartel de los Soles.

"Todos los días nos amenazan, todos los días inventan una cosa, y si no las reciclan", dijo Cabello.

"Me dan ganas reír que hoy veo: ....El presidente de República Dominicana autoriza los vuelos estadounidenses". No habían nacido ustedes y ese aeropuerto le pertenece a los gringos, pero ellos reciclan", apuntó.

Secretario de Guerra en R.D

Pete Hegseth, Secretario de Guerra de Estados Unidos, llegó a República Dominicana este miércoles 26 de noviembre.

De acuerdo con el despacho de Hegseth, este funcionario realizará una visita oficial en el país caribeño para “fortalecer la cooperación bilateral en la lucha contra el narcotráfico”.

o

Otro que confirmó la noticia fue el presidente dominicano, Luis Abinader, quien destacó que la visita de Hegseth permitirá “seguir coordinando la confianza entre ambos países para enfrentar el narcotráfico, en particular en los últimos años”.

