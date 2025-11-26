"EE.UU. le está diciendo al régimen que se le agotan las posibilidades de llegar a un acuerdo": analista tras sobrevuelos de patrullaje cerca de las costas venezolanas

Por segundo día consecutivo, aviones de combate pF-18 Super Hornet de la Marina de Estados Unidos realizaron vuelos de patrullaje cerca de las costas venezolanas, en una operación que evidencia el incremento de la presión militar estadounidense en la región.

Al menos dos F-18 que tienen como centro de operaciones el portaviones USS Gerald R. Ford fueron detectados por las páginas de monitoreo la tarde del martes.

Según los datos revelados, ambos volaron a altitudes de entre 22.000 y 24.000 pies en aguas internacionales al norte de Venezuela. Las aeronaves están incluidas en la Operación Lanza del Sur, que mantiene a Washington en el Caribe y Pacífico en su lucha contra los cárteles del narcotráfico.

El pasado lunes, la actividad aérea de Estados Unidos alcanzó un pico desde que inició el despliegue, cuando un bombardero B-52H fue escoltado durante la tarde-noche por varios F-18 Super Hornets del USS Gerald R. Ford a lo largo del espacio aéreo cercano a Maiquetía.

Al respecto, la periodista de investigación militar Sebastiana Barráez señaló que el silencio del régimen venezolano ante estos sobrevuelos es significativo.

"Estados Unidos ha venido ejerciendo una gran presión, no solamente por vía del mar, sino también por aire. Y creo que esta vez el resultado de estos sobrevuelos tiene el impresionante silencio de la Fuerza Armada y, sobre todo, del régimen de Nicolás Maduro", indicó.

Respecto al despliegue militar, la periodista indicó que Venezuela no ha tenido una respuesta militar ni verbal.

Barráez explicó que la Operación Lanza del Sur se enmarca en la designación del Cartel de los Soles como organización terrorista extranjera.

"Estados Unidos le está diciendo al régimen venezolano que se le agotan las posibilidades de llegar a un acuerdo para que haya realmente un proceso de transición en Venezuela", afirmó.