NTN24
Jueves, 12 de marzo de 2026
Jueves, 12 de marzo de 2026
Uruguay

"El miedo cambió de bando": primera diputada de origen cubano en llegar al Parlamento de Uruguay habla en NTN24 sobre el futuro de su país tras la captura de Maduro en Venezuela

marzo 12, 2026
Por: Redacción NTN24
Leydis Aguilera huyó de la dictadura cubana hace 16 años y logró un hecho histórico en Uruguay.

Leydis Aguilera, ingeniería que huyó de la dictadura de Cuba hace 16 años, se convirtió en la primera diputada de origen cubano en llegar al Parlamento de Uruguay.

“Solo quienes hemos vivido de rodillas sabemos lo que estamos dispuestos a hacer y el precio que estamos dispuestos a pagar por vivir en libertad”, declaró en una entrevista exclusiva con NTN24.

o

Aguilera, quien describió a Uruguay como “uno de los pocos países en el mundo con democracia plena”, se refirió a la situación de su país bajo el régimen castrista y lo que fue el adoctrinamiento que vivió en la isla.

“El adoctrinamiento es muy fuerte (...) nos hacían creer que, por ejemplo, Cuba era el único país que tenía salud y educación gratuita, que estábamos siempre al borde de una guerra, de niños tuvimos que aprender a manejar un fusil”, señaló.

También mencionó la operación de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro, lo que catalogó como un punto de inflexión frente a dictaduras de la región como la de Cuba.

o

“Ese 3 de enero, cuando nos despertamos con esa noticia que habían capturado al dictador Nicolás Maduro, para mí fue un punto de inflexión, fue un antes y un después. Es como decir, vas por un túnel, está todo lleno de oscuridad y de repente se te abre esa pequeña lucecita de esperanza que, además, al pasar el tiempo desde enero hasta ahora, 12 de marzo, ha ido creciendo y estamos seguros de que ahora el miedo cambió de bando”, comentó.

La llegada de Aguilera al Parlamento uruguayo fue celebrada por figuras del exilio cubano en Estados Unidos, incluido el congresista cubanoamericano Carlos Giménez, quien la felicitó públicamente.

Antes eso, Aguilera respondió: “Soy una admiradora profunda de su trabajo y muchísimas gracias, y esto obviamente es hasta el final”.

Temas relacionados:

Uruguay

Parlamento

Diputados

Elecciones

Cuba

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Una toma amistosa o no tan amistosa": ¿qué opción tomará Donald Trump frente a la tiranía cubana?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Va a ser fundamental para saber cuáles son las verdaderas intenciones del régimen": expertos analizan la elección de fiscal general de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Trabajadores, pensionados, estudiantes y familiares de presos políticos protestan en Caracas por salario mínimo y las liberaciones: "el régimen sigue burlándose"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Exprisionera política del régimen de Venezuela Xiomara Ortiz habla en NTN24 sobre su reciente excarcelación: "Viví en carne propia lo que muchos civiles y militares viven"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Crece la tensión entre EE. UU. y España: Trump aseguró que el país europeo "se ha portado muy mal, podríamos cortar todo el comercio con ellos"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Actualidad

Ver más
Maria Malmer Stenergard, ministra de Asuntos Exteriores de Suecia y María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia le expresó a María Corina Machado su deseo de una “transición pacífica hacia un gobierno democrático en Venezuela”

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Personal de seguridad monta guardia frente al Hospital DHQ en Chaman, Pakistán - Foto: EFE
Pakistán

Pakistán declara "guerra abierta" contra el gobierno talibán de Afganistán tras ataques mutuos en sus fronteras

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Francisco 'Pacho' Maturana | Foto: EFE
Entrenador

Francisco 'Pacho' Maturana fue incluido en la lista de los 50 mejores entrenadores de la historia del fútbol por reconocida revista

Maria Malmer Stenergard, ministra de Asuntos Exteriores de Suecia y María Corina Machado - Fotos: AFP
María Corina Machado

La ministra de Asuntos Exteriores de Suecia le expresó a María Corina Machado su deseo de una “transición pacífica hacia un gobierno democrático en Venezuela”

Iván Cepeda, candidato presidencial del petrismo en Colombia - Foto: EFE
Iván Cepeda

Daniel Palacios entregó al Departamento de Justicia de Estados Unidos documentación que presuntamente vincularía a Iván Cepeda con las FARC

Personal de seguridad monta guardia frente al Hospital DHQ en Chaman, Pakistán - Foto: EFE
Pakistán

Pakistán declara "guerra abierta" contra el gobierno talibán de Afganistán tras ataques mutuos en sus fronteras

Familiares de los presos políticos - Foto: AFP
Ley de Amnistía

Tenso panorama en los tribunales de Venezuela: masivas solicitudes de excarcelados y familiares de presos políticos para entrar en la ley de amnistía

Base de Morón de la Frontera en España - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

España no autorizó el uso de bases militares de EE. UU. en su territorio para atacar al régimen de Irán: aviones cisterna fueron trasladados a otros lugares

Delcy Rodríguez - Foto: AFP
Estados Unidos

"Saben que esto ya se está acabando": diplomático de alto rango de EE. UU. en Cuba analiza si hay una figura comparable a Delcy Rodríguez en la isla

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre