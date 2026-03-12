"El miedo cambió de bando": primera diputada de origen cubano en llegar al Parlamento de Uruguay habla en NTN24 sobre el futuro de su país tras la captura de Maduro en Venezuela

Leydis Aguilera, ingeniería que huyó de la dictadura de Cuba hace 16 años, se convirtió en la primera diputada de origen cubano en llegar al Parlamento de Uruguay.

“Solo quienes hemos vivido de rodillas sabemos lo que estamos dispuestos a hacer y el precio que estamos dispuestos a pagar por vivir en libertad”, declaró en una entrevista exclusiva con NTN24.

VEA TAMBIÉN Embajada de Estados Unidos en Cuba exige la liberación inmediata de todos los presos políticos o

Aguilera, quien describió a Uruguay como “uno de los pocos países en el mundo con democracia plena”, se refirió a la situación de su país bajo el régimen castrista y lo que fue el adoctrinamiento que vivió en la isla.

“El adoctrinamiento es muy fuerte (...) nos hacían creer que, por ejemplo, Cuba era el único país que tenía salud y educación gratuita, que estábamos siempre al borde de una guerra, de niños tuvimos que aprender a manejar un fusil”, señaló.

También mencionó la operación de Estados Unidos en Venezuela que terminó con la captura del dictador Nicolás Maduro, lo que catalogó como un punto de inflexión frente a dictaduras de la región como la de Cuba.

“Ese 3 de enero, cuando nos despertamos con esa noticia que habían capturado al dictador Nicolás Maduro, para mí fue un punto de inflexión, fue un antes y un después. Es como decir, vas por un túnel, está todo lleno de oscuridad y de repente se te abre esa pequeña lucecita de esperanza que, además, al pasar el tiempo desde enero hasta ahora, 12 de marzo, ha ido creciendo y estamos seguros de que ahora el miedo cambió de bando”, comentó.

La llegada de Aguilera al Parlamento uruguayo fue celebrada por figuras del exilio cubano en Estados Unidos, incluido el congresista cubanoamericano Carlos Giménez, quien la felicitó públicamente.

Antes eso, Aguilera respondió: “Soy una admiradora profunda de su trabajo y muchísimas gracias, y esto obviamente es hasta el final”.