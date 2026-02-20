NTN24
Viernes, 20 de febrero de 2026
Irán

Irán reitera sus amenazas contra las bases de Estados Unidos en Medio Oriente: "se responderá de manera decisiva"

febrero 20, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump y AlÍ Jamenei (AFP)
Los dos países concluyeron su segunda ronda de conversaciones en Suiza el martes con algunos pasos al frente pero sin avances significativos.

En las últimas horas el régimen de Irán reiteró sus amenazas de atacar bases estadounidenses en Medio Oriente en caso ser objeto de "una agresión militar", en una carta enviada el jueves al secretario general de la ONU.

La misiva fue enviada en pleno contexto de altas tensiones con Estados Unidos.

"En el evento en que Irán sufra una agresión militar, responderá de manera decisiva y proporcional, según los principios de legítima defensa definidos en el artículo 51 de la Carta de Naciones Unidas", escribió el embajador iraní ante la ONU en una carta dirigida a António Guterres.

"En dichas circunstancias, todas las bases estadounidenses, infraestructuras y bienes en la región constituyen objetivos legítimos", agregó.

Al mismo tiempo, el líder supremo de Irán advirtió en un vehemente discurso que el portaviones estadounidense presente en la región podría ser hundido.

Los Guardianes de la Revolución, el ejército ideológico del país, conducen ejercicios militares -similares a una demostración de fuerza- en el estrecho de Ormuz, un punto estratégico para el comercio global de crudo.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el jueves que se daba un plazo de "diez" a "15 días" para decidir si un acuerdo con Irán es posible, o si recurrirá a la fuerza contra Teherán.

En un discurso en Washington, repitió que sin un acuerdo "pertinente" ocurrirán "cosas malas".

