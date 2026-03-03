NTN24
Martes, 03 de marzo de 2026
Martes, 03 de marzo de 2026
Actor

Actor Bruce Campbell, reconocido por su trabajo en cintas como 'Spider-Man' y Posesión infernal’, reveló que fue diagnosticado con un tipo de cáncer "tratable" pero "incurable"

marzo 3, 2026
Por: Diana Pérez
Bruce Campbell | Foto: EFE
Bruce Campbell | Foto: EFE
La carrera de Bruce Campbell ha estado marcada por varios proyectos importantes como las películas de la franquicia de superhéroes de Marvel "Spider-Man y Spider-Man 2".

Una desgarradora noticia sacude al mundo del entretenimiento tras conocerse que el reconocido actor Bruce Campbell fue diagnosticado con un tipo de cáncer "tratable", pero no "curable".

El actor reconocido por su trabajo en cintas como "Spider-Man", "The Evil Dead", "Posesión Infernal", "Súper escuela de héroes" y "Xena: Princesa Guerrera", reveló la noticia de su diagnóstico desde sus redes sociales.

Desde su cuenta en la red social de Instagram, Campbell reveló que la razón de contar sobre su diagnóstico es porque profesionalmente "algunas cosas tendrán que cambiar".

o

Su mensaje empieza diciendo: "Hola amigos, hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud se le llama una 'oportunidad', así que sigamos con eso: yo tengo una de esas. También se le llama un tipo de cáncer que es 'tratable', pero no 'curable'. Me disculpo si esto es una sorpresa, para mí también lo fue".

El actor continuó: "La buena noticia es que no voy a entrar en más detalles. Público esto porque, profesionalmente, algunas cosas tendrán que cambiar: las apariencias, las convenciones y el trabajo en general deben quedar en un segundo plano frente al tratamiento".

El intérprete de "Spider-Man" comentó que su plan ahora es recuperarse lo mejor posible durante el verano para poder "salir de gira con mi nueva película 'Ernie & Emma' este otoño".

Además, puntualizó que varias de las convenciones que ya tenía previstas hacer serán canceladas. "Me arrepiento mucho. Las necesidades de tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano", aseveró.

Campbell explicó que con su mensaje no está tratando de ganar "simpatía ni consejos", pero que quiere adelantarse en caso de que salga "información falsa".

"No teman, soy un viejo duro y tengo gran apoyo, así que espero estar por aquí un tiempo. Como siempre, son los mejores fans del mundo y espero verlos pronto", finalizó su texto.

o

La carrera de Bruce Campbell ha estado marcada por varios proyectos importantes como las películas de la franquicia de superhéroes de Marvel "Spider-Man y Spider-Man 2".

Pero en su historial resaltan reconocidas cintas como "El Bosque maldito", "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", "Evil Dead Burn", "El despertar del diablo", "Posesión infernal", "Oz: el poderoso", "Súper escuela de héroes" y la serie de "Xena: Princesa Guerrera".

También ha prestado su voz para proyectos como "Cars 2", "Lluvia de hamburguesas" y "Las aventuras de Lucas".

Temas relacionados:

Actor

Spiderman

Cáncer

Estado de salud

Enfermedad

Hollywood

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así ha sido la valiente causa de las mujeres iraníes contra el yugo del régimen del ayatolá Alí Jamenei, abatido este fin de semana

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Quita a Delcy su jugada más cómoda": Antonio De La Cruz habla de regreso de María Corina Machado a Venezuela y de Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estados Unidos no está haciendo las tradicionales invasiones con botas en terreno, sino que está haciendo operaciones quirúrgicas": Arturo McFields sobre Operación Furia Épica

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Es una decisión que tiene la venia de Estados Unidos": expertos analizan salida de Tarek William Saab de fiscalía del régimen venezolano

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El peor legado que deja Gustavo Petro es la tendencia a pensar que en Colombia ser criminal paga": candidata al Senado de Colombia

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP
Donald Trump

Trump advierte que la operación 'Furia Épica' continuará hasta "aplastar la amenaza nuclear iraní"

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos - AFP
Estados Unidos

"Esta no es una supuesta guerra de cambio de régimen, pero el régimen sin duda cambió": secretario de Guerra de Estados Unidos sobre Operación Furia Épica en Irán

Conflicto en Medio Oriente - AFP
Israel

Israel bajo el fuego del régimen iraní en el tercer día de ataques en Medio Oriente

Irán - EFE
Ataque al régimen de Irán

"El régimen islámico y su ideología son una amenaza para todo el mundo": activista iraní exiliada en España

Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. confirma que tres cazas F-15 fueron derribados por error por parte de defensas de Kuwait

Más de Entretenimiento

Ver más
Catherine O’Hara, actriz - Foto AFP
Actriz

Revelan la causa de muerte de Catherine O’Hara, la actriz que interpretó a la mamá de Kevin McCallister en ‘Mi Pobre Angelito’

Tom Noonan | Foto: EFE
Actor

Luto en el cine: falleció a los 74 años el actor Tom Noonan de cintas como ‘RoboCop’ y ‘El último gran héroe’

Show de mediotiempo de Bad Bunny en el Super Bowl - Foto: EFE
Super Bowl

El exorbitante sueldo que recibieron los arbustos humanos que acompañaron a Bad Bunny en el Super Bowl

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y Jinping, legisladores del mundo

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Impresentable: Lula defiende dictadura de Cuba y pide que Maduro sea juzgado en Venezuela

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy Medio Ambiente

La biodiversidad no necesita caridad, necesita arquitectura financiera

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Abordaje a petrolero del Departamento de Guerra. (Departamento de Guerra)
Departamento de Guerra

"Por tierra, aire o mar, nuestras fuerzas los encontrarán": el Departamento de Guerra publica imágenes de nuevo abordaje a buque que desafió la cuarentena de Trump

Nicolás Maduro junto a Ebrahim Raisí, expresidente del régimen de Irán - Foto: EFE
Ataque al régimen de Irán

"Venezuela se convirtió en el principal socio de Irán en la región y también en la puerta de entrada para la Guardia Revolucionaria iraní, Hezbolá y Hamás": Carlos Paparoni

Fotos: manifestaciones en Venezuela
Manifestaciones

Masiva manifestación por la democracia y la libertad se vive en las principales ciudades de Venezuela

Catherine O’Hara, actriz - Foto AFP
Actriz

Revelan la causa de muerte de Catherine O’Hara, la actriz que interpretó a la mamá de Kevin McCallister en ‘Mi Pobre Angelito’

Linda Caicedo en el juego de ida por los playoffs de la Champions Femenina 2026 - Foto: AFP
Linda Caicedo

Gol y asistencia: Linda Caicedo, protagonista en el juego del Real Madrid ante Paris FC en la Champions Femenina

José Antonio Kast | Foto EFE
Chile

“No estoy de acuerdo en darle una ayuda económica a un gobierno que ha generado una dictadura por más de 60 años”: presidente electo de Chile cuestiona decisión de Boric de enviar ayuda a Cuba

Génesis Hernández, jugadora de la Selección de Venezuela Sub-20 - Foto: EFE
Sudamericano Sub 20

"La pinchó, golazo impresionante": el mundo del fútbol femenino se rinde ante la venezolana Génesis Hernández tras magistral actuación con la Vinotinto frente a Uruguay

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre