Actor Bruce Campbell, reconocido por su trabajo en cintas como 'Spider-Man' y Posesión infernal’, reveló que fue diagnosticado con un tipo de cáncer "tratable" pero "incurable"

Una desgarradora noticia sacude al mundo del entretenimiento tras conocerse que el reconocido actor Bruce Campbell fue diagnosticado con un tipo de cáncer "tratable", pero no "curable".

El actor reconocido por su trabajo en cintas como "Spider-Man", "The Evil Dead", "Posesión Infernal", "Súper escuela de héroes" y "Xena: Princesa Guerrera", reveló la noticia de su diagnóstico desde sus redes sociales.

Desde su cuenta en la red social de Instagram, Campbell reveló que la razón de contar sobre su diagnóstico es porque profesionalmente "algunas cosas tendrán que cambiar".

Su mensaje empieza diciendo: "Hola amigos, hoy en día, cuando alguien tiene un problema de salud se le llama una 'oportunidad', así que sigamos con eso: yo tengo una de esas. También se le llama un tipo de cáncer que es 'tratable', pero no 'curable'. Me disculpo si esto es una sorpresa, para mí también lo fue".

El actor continuó: "La buena noticia es que no voy a entrar en más detalles. Público esto porque, profesionalmente, algunas cosas tendrán que cambiar: las apariencias, las convenciones y el trabajo en general deben quedar en un segundo plano frente al tratamiento".

El intérprete de "Spider-Man" comentó que su plan ahora es recuperarse lo mejor posible durante el verano para poder "salir de gira con mi nueva película 'Ernie & Emma' este otoño".

Además, puntualizó que varias de las convenciones que ya tenía previstas hacer serán canceladas. "Me arrepiento mucho. Las necesidades de tratamiento y las obligaciones profesionales no siempre van de la mano", aseveró.

Campbell explicó que con su mensaje no está tratando de ganar "simpatía ni consejos", pero que quiere adelantarse en caso de que salga "información falsa".

"No teman, soy un viejo duro y tengo gran apoyo, así que espero estar por aquí un tiempo. Como siempre, son los mejores fans del mundo y espero verlos pronto", finalizó su texto.

La carrera de Bruce Campbell ha estado marcada por varios proyectos importantes como las películas de la franquicia de superhéroes de Marvel "Spider-Man y Spider-Man 2".

Pero en su historial resaltan reconocidas cintas como "El Bosque maldito", "Doctor Strange en el Multiverso de la Locura", "Evil Dead Burn", "El despertar del diablo", "Posesión infernal", "Oz: el poderoso", "Súper escuela de héroes" y la serie de "Xena: Princesa Guerrera".

También ha prestado su voz para proyectos como "Cars 2", "Lluvia de hamburguesas" y "Las aventuras de Lucas".