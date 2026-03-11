NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Latinoamérica

El municipio Latinoamericano que se ha convertido en el destino ideal para las lunas de miel y ha recibido a parejas como Timothée Chalamet y Kylie Jenner

marzo 11, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Timothée Chalamet y Kylie Jenner/ Los Cabos - Fotos AFP
Chris Martin y Gwyneth Paltrow, así como Jennifer Lopez y Ben Affleck, también han llegado a visitar el lugar.

Un municipio de Latinoamérica se ha convertido recientemente en uno de los destinos más codiciados por los turistas que buscan celebrar fechas importantes como las lunas de miel, el viaje de vacaciones que realizan los recién casados inmediatamente después de la boda para celebrar su matrimonio.

Asimismo, el destino ofrece una propuesta exclusiva y dinámica que ha cautivado a célebres parejas internacionales como Chris Martin y Gwyneth Paltrow, o Jennifer Lopez y Ben Affleck.

El municipio en cuestión, y que recientemente recibió a Timothée Chalamet y Kylie Jenner, es Los Cabos, ubicado en el extremo sur de Baja California Sur, México, un destino turístico de clase mundial reconocido por la unión del desierto con el Mar de Cortés.

La infraestructura hotelera se caracteriza, entretanto, por configurar los estándares de sofisticación y posicionar al territorio como una especie de santuario para parejas que buscan experiencias exclusivas.

Según datos del Fideicomiso de Turismo de Los Cabos (FITURCA), las bodas y las lunas de miel representan uno de los segmentos más relevantes del turismo que arriba al destino.

Se estima que el 8% de los visitantes llega a Los Cabos motivado específicamente por estas razones y que el 40% de los viajeros llegan acompañados de su pareja.

Con playas que los turistas consideran "de ensueño" y servicios de alta gama, el destino se ha transformado en un escenario ideal no solo para las lunas de miel, sino para la ceremonia misma.

Uno de los lugares más destacados de Los Cabos es la Playa Santa María, una bahía en forma de herradura protegida por rocas graníticas y certificada bajo Blue Flag (Bandera Azul), un galardón que otorga anualmente la Fundación de Educación Ambiental a las playas y puertos que cumplen una serie de condiciones ambientales e instalaciones.

Estos son algunos de los lugares en donde los visitantes de Los Cabos pueden alojarse:

  • The Cape, a Thompson Hotel, que tiene uno de los rooftops emblemáticos de la región y ofrece vistas ininterrumpidas al Mar de Cortés.
  • Dreams Los Cabos Suites Golf Resort & Spa, que ofrece suites frente al mar.
  • Secrets Puerto Los Cabos Golf & Spa Resort, un refugio de suites amplias y gastronomía ilimitada.
Y es que, en cuanto a la oferta gastronómica, la región alberga una colección de recintos culinarios de prestigio mundial, cuya excelencia ha sido ratificada incluso por la prestigiosa Guía Michelin.

¿Cuáles son los principales restaurantes de Los Cabos?

  • Sunset Monalisa: referente histórico en Baja California Sur que fusiona la esencia mediterránea con acentos mexicanos e incluye vistas "cinematográficas".
  • El Farallón (Waldorf Astoria Los Cabos Pedregal): santuario gastronómico suspendido sobre los acantilados y centrado en la comida de mar.
  • Nobu Restaurant Los Cabos: fusiona la técnica japonesa con ingredientes peruanos, caracterizado por ser la opción en cuanto a veladas de alta cocina.

