Venezuela reanudó las exportaciones de crudo diluido tras pausa de 15 meses, según Reuters

Venezuela reanudó este mes las exportaciones de crudo diluido, que no se despachaba desde finales de 2024, según un documento de la petrolera estatal PDVSA, visto el viernes.

Este crudo, producido a partir de una mezcla de crudo extrapesado de la Faja del Orinoco y nafta pesada importada, es popular entre los refinadores de países como Estados Unidos e India. Las exportaciones podrían contribuir a la reducción de millones de barriles de inventarios acumulados, según el documento.

VEA TAMBIÉN El gobierno de Donald Trump autorizó la venta de oro de Venezuela a Estados Unidos o

La noticia se conoce este viernes cuando también se reveló que la Administración del presidente Donald Trump emitió un permiso que autoriza la venta de oro, extraído en Venezuela, a Estados Unidos.

De acuerdo con un documento publicado en la página web del Departamento del Tesoro, las transacciones con la Compañía General de Minería de Venezuela (Minerven) o sus filiales quedan autorizadas desde ahora.

Donald Trump anunció en las últimas semanas un “Gran Acuerdo Energético” tras la captura de Nicolás Maduro que se dio el pasado sábado 3 de enero.

Trump se reunió con los jefes de las principales compañías petroleras en la Casa Blanca a menos de una semana de la captura de Nicolás Maduro.

"Vamos a discutir cómo estas grandes compañías estadounidenses pueden ayudar a reconstruir rápidamente la deteriorada industria petrolera de Venezuela y generar millones de barriles de producción de petróleo para beneficiar a Estados Unidos, al pueblo de Venezuela y al mundo entero", dijo Trump entonces.

Horas antes, el mandatario estadounidense afirmó en la red Truth Social que "las grandes petroleras invertirán al menos 100 mil millones de dólares".

La administración Trump ha dicho repetidamente que está al mando de Venezuela, y que controlará la industria petrolera del país "indefinidamente".

El Departamento de Energía de Estados Unidos publicó detalles del acuerdo petrolero anunciado por Trump, el martes en la noche, con el régimen venezolano encabezado, tras la captura de Nicolás Maduro, por Delcy Rodríguez.

“El gobierno de Estados Unidos ha comenzado a comercializar petróleo crudo venezolano en el mercado global para beneficio de Estados Unidos, Venezuela y nuestros aliados. Hemos contratado a los principales comercializadores de materias primas y bancos clave del mundo para ejecutar y brindar apoyo financiero para estas ventas de petróleo crudo y productos derivados”, mencionó el Departamento en una nota de prensa.

De acuerdo con la nota todos los ingresos provenientes de la venta de petróleo crudo y productos derivados del petróleo venezolano se liquidarán primero en cuentas controladas por Estados Unidos en bancos reconocidos mundialmente para garantizar la legitimidad e integridad de la distribución final de los ingresos.