Lunes, 02 de marzo de 2026
Detención

El régimen de Venezuela pone bajo arresto a uno de sus colaboradores, el exbasquetbolista Alexander 'Mimou' Vargas

marzo 2, 2026
Por: Redacción NTN24
Alexander 'Mimou' Vargas, exbasquetbolista y colaborador del régimen de Venezuela - Fotos: X
En redes circulan varios vídeos del momento en que agentes capturaron al presidente del club Frontinos del Táchira.

El pasado domingo 1 de marzo el exbasquetbolista y figura vinculada al oficialismo, Alexander "Mimou" Vargas, fue detenido por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), afín a la tiranía venezolana.

Este colaborador del régimen fue detenido dentro del gimnasio vertical de Quinta Crespo, en el centro de Caracas.

Aunque no hay un comunicado oficial detallado del Ministerio Público, fuentes vinculan su captura con investigaciones por presunta corrupción.

Al precursor de la "actividad deportiva" 'motopirueta', se le señala por irregularidades en la obra 'Guaicaipuro' y el manejo de recursos en la autopista Francisco Fajardo.

De acuerdo con las indagaciones, dicha obra fue "facturada bajo cuerda" por un monto que supera el millón de dólares.

Vargas además se desempeñaba como presidente de la Fundación Movimiento por la Paz y la Vida y recientemente como presidente del club de baloncesto Frontinos del Táchira.

Su detención ocurre en un periodo de "reestructuración" tras la captura de Maduro y la presión de la Casa Banca sobre Miraflores.

En redes sociales de difundieron imágenes de Vargas escoltado y esposado en el recinto deportivo.

De momento, este reconocido exatleta venezolano permanece bajo custodia de agentes del régimen que hoy controla Delcy Rodríguez.

