NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Martes, 10 de marzo de 2026
Premios Óscar

Cócteles con sabor latino y pastel de pollo: el menú para las estrellas de Hollywood en los Premios Oscar

marzo 10, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Presentación del menú de los Premios Oscar - Foto AFP
Presentación del menú de los Premios Oscar - Foto AFP
1.200 pasteles de pollo demandarán 22 kilos de trufas negras, 1.000 platos de macarrones con queso, 30 kilos de caviar, 100 kilos de chuletas tomahawk y decenas de kilos de salmón ahumado.

Un menú internacional con miles de botellas de tequila, vino y champaña, y cientos de kilos de caviar, queso y carne saciará a las estrellas de Hollywood el domingo luego de la entrega de los premios Oscar.

El Baile de los Gobernadores, como se le conoce a la tradicional fiesta que se celebra inmediatamente después de la ceremonia, ofrecerá este año platos tradicionales, como el clásico pastel de pollo del chef Wolfgang Puck, y novedades como una gran estación de sushi a la carta, además de cócteles mexicanos.

o

"Preparamos unos 25.000 platillos", dijo a la prensa Puck, el célebre chef de origen austríaco y nacido en Estados Unidos, quien ha estado a cargo del menú de la ostentosa fiesta por 32 años consecutivos.

"Puedes elegir comida japonesa, austríaca, o elegir el mejor filete. Puedes disfrutar de toda una variedad de platos, pastas, comida vegana y demás", agregó mientras flameaba un jugoso corte tomahawk en la presentación del menú a la prensa que se realizó este martes en Hollywood.

El reconocido chef garantizó que habrá opciones para todos los gustos, incluso en tiempos dominados por los medicamentos para adelgazar: "Puedes acompañar la carne con tu Ozempic en lugar de espinacas", bromeó.

Las cantidades son importantes en una fiesta de estas dimensiones. Puck anticipó 1.200 pasteles de pollo que demandarán 22 kilos de trufas negras, 1.000 platos de macarrones con queso, 30 kilos de caviar, 100 kilos de chuletas tomahawk y decenas de kilos de salmón ahumado para las tradicionales estatuillas en forma de Óscar.

En la oferta de bebidas, los socios de la fiesta alistan miles de botellas de vinos de diferentes regiones, que incluye a Latinoamérica, a cargo de la casa Domaine Clarence Dillon, de champaña Piper-Heidsieck y de sake Dassai.

Los cócteles estarán a cargo, nuevamente, del tequila Don Julio

Este año las estrellas podrán beber tragos como 'El mejor del show', 'Maestro Martini' o 'La secuela' con inspiraciones mexicanas e italianas, dijo Lorenzo Antinori, cofundador del prestigioso Bar Leone en Hong Kong.

o

Para el postre, cabe resaltar, miles de estatuillas doradas de chocolate garantizarán que todos puedan llevarse un Óscar a casa, según el reconocido chef Garry Larduinat.

"Es tan difícil ganar un Óscar", considera Larduinat. "Así que tener uno de chocolate y llevarlo a casa es muy especial. Y éste es el único lugar en el que lo puedes tener".

La edición número 98 de los galardones más prestigiosos de la industria cinematográfica tendrá lugar este domingo 15 de marzo.

Temas relacionados:

Premios Óscar

Gastronomía

Cine

Hollywood

Comida

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Juan Daniel Oviedo es maravilloso y me pareció que no se sentía cómodo en hacer fórmula conmigo (…) tenemos otros cinco nombres en salmuera": entrevista con Paloma Valencia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están hechos polvo; se acabó el juego": el presidente Donald Trump afirma que en Cuba podría darse una "toma amistosa o no"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Entretenimiento

Ver más
Elenco de el ‘Chavo del 8’ - Foto EFE
El Chavo del 8

Falleció importante integrante del equipo de 'El Chavo del 8' y 'El Chapulín Colorado'

Britney Spears contó que su madre la abofeteó por salir de fiesta con Paris Hilton y Lindsay Lohan
Britney Spears

Liberan a Britney Spears quien fue detenida bajo sospecha de conducir tomada, pero debe responder por el caso

Zootopía 2 - Foto: EFE
Zootopia 2

Zootopia 2 llegará al streaming: esta es la fecha y plataforma en la que se podrá disfrutar en América Latina

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Eclipse lunar anular | Foto Canva
Eclipse de Luna

El espectacular eclipse de "anillo de fuego" ya tiene fecha para países de Latinoamérica: así se podrá ver

María Corina Machado - AFP
María Corina Machado

"El régimen tiene terror porque sabe que esta fuerza es indetenible": María Corina Machado sobre secuestro de Juan Pablo Guanipa horas después de su excarcelación

Selección de Portugal - Foto: AFP
Selección de Portugal

Confirman que selección sudamericana que no se clasificó al Mundial será rival de Portugal en preparación para enfrentar a Colombia

Portavoz del Ministerio de Defensa de los Emiratos Árabes Unidos - Foto: AFP
Emiratos Árabes Unidos

Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos informó que, durante los ataques de Irán a su territorio, ha destruido 241 misiles balísticos

Embajada de EE. UU. en Riad, Arabia Saudita - Foto: AFP
Ataque al régimen de Irán

Embajada de Estados Unidos advierte sobre una "amenaza inminente" de ataques con misiles y drones en Arabia Saudita

Explosiones en Kiev - Foto de referencia: EFE
Ucrania

Explosiones sacuden Kiev, capital de Ucrania, tras alerta aérea

Estrecho de Ormuz - Foto: EFE
Comercio

Irán afirma controlar el estrecho de Ormuz mientras Trump promete protección para los buques comerciales que pasen por allí

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre