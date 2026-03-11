"Si vuelven van a tener unas represalias muy grandes, se les pegará un tiro en cualquier momento por cualquier motivo en las calles de Irán”: la dramática situación de las jugadoras de la selección femenina iraní

En medio del conflicto que sigue escalando en Medio Oriente, los ojos del mundo están puestos sobre las jugadoras de la selección femenina de Irán quienes se negaron a cantar el himno nacional durante un partido de la Copa de Asia en Australia.

Tras esto, la preocupación está en que las futbolistas puedan sufrir consecuencias tras negarse a entonar el himno, un gesto considerado como un acto de desafío contra el régimen iraní.

Seis de las jugadoras se quedaron en Australia y recibieron visas humanitarias, mientras que las demás se encuentran varadas en Malasia y han asegurado querer volver a Irán.

Para hablar sobre este tema, Nilufar Saberi, activista iraní por los derechos humanos, conversó con el programa Club de Prensa Washington de NTN24.

La invitada señaló en la conversación que de volver a Irán, lo que les espera a las jugadoras es "lo que ha esperado siempre al pueblo iraní a puerta cerrada bajo el yugo de la teocracia islamista gobernante".

Y explicó que "es una dictadura férrea, la peor forma de dictadura que existe en el mundo que es la religiosa. La dictadura es el dueño de nuestras vidas" y lo que hicieron las jugadoras "es un grito a la comunidad internacional de que necesitamos un socorro y un rescate internacional que estamos secuestradas bajo un gobierno que cual prisioneros de guerra nos trata en nuestra propia y nos tiene absolutamente sin ningún derecho básico".

"Estas criaturas una vez en Irán les pasará lo que ha pasado a otros y otras deportistas que han estado en situación similar. Ya están teniendo unas represalias muy grandes", agregó.

La activista iraní complementó sus palabras afirmando que "a casi 10 millones de exiliados y exiliados iraníes que hay repartidos por el mundo a ninguno y ninguna nos hubiera gustado dejar nuestra casa".

Y reiteró "es muy difícil lo que han tenido estas criaturas, esa decisión tan dura de tomar porque sus familias ahora mismo están allí retenidas y en muchas ocasiones son las propias familias que dicen: 'no vuelvas'".

"Si vuelven van a tener unas represalias muy grandes y si no es por esto se les pegará un tiro en cualquier momento por cualquier motivo en las calles de Irán sin tener que dar explicaciones", puntualizó.