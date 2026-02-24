"Es una cortina de humo": Hassan Nassar responde a críticas de Gustavo Petro al sistema electoral colombiano

Hassan Nassar, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá del partido Centro Democrático, dijo este martes en El Informativo de NTN24 que la reciente descalificación del presidente de Colombia, Gustavo Petro, al proceso electoral que se avecina en el país, es "una cortina de humo".

"Gustavo Petro es un hombre que no quiere que hablemos de lo que pasó hace unos días con la muerte de Kevin Acosta, Gustavo Petro no quiere que hablemos de lo que pasó hoy (martes), que murió otra señora en Cúcuta esperando también medicamentos. Él no quiere que hablemos de la realidad del país", expuso Nassar.

El candidato a la Cámara aseguró que el mandatario colombiano está evitando que se hable de "los peores indicadores de Seguridad en 10 años" y de la "catástrofe económica y fiscal que está teniendo Colombia", por lo que, según Nassar, Petro busca desviar la atención.

"Al presidente Gustavo Petro lo que hay que decirle es 'Señor, usted no tiene que estar haciendo política, usted está impedido para hacer política, usted debe guardar su posición como jefe de Estado y no estar participando de ningún proceso electoral ni con comentarios, ni hablando de constituyente, ni descalificando a la Registraduría ni ningún proceso electoral'", expresó Nassar.

El además periodista colombiano y exconsejero presidencial para las comunicaciones del Gobierno de Iván Duque, pidió a Petro concentrarse en terminar el que calificó como un "fracaso de Gobierno que ha tenido" y no emprender un desprestigio de un proceso electoral que, afirmó, tiene "todas las garantías y las veedurías internacionales".

"Con Gustavo Petro los criminales se pavonean, andan escoltados en carros de la Unidad Nacional de Protección (UNP). El ELN hizo y deshizo, la crisis profunda de Seguridad que está viviendo Colombia es culpa del fracaso de la Paz Total, cuyo arquitecto fue el candidato presidencial Iván Cepeda, el heredero político de Gustavo Petro", agregó Nassar.