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Martes, 24 de marzo de 2026
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Papa León XIV

El Papa León XIV pide un alto el fuego y diálogo ante la escalada en Medio Oriente

marzo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
El papa León XIV l Foto: EFE
El papa León XIV l Foto: EFE
El pontífice enfatizó su llamado a la paz y a las negociaciones tras reiterar el número de desplazados por los ataques del régimen de Irán hacia otros países.

El papa León XIV pidió el martes un alto el fuego en medio del conflicto de Medio Oriente e instó a las partes enfrentadas a entablar negociaciones.

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"Quiero renovar mi llamamiento a un alto el fuego, a trabajar por la paz, pero no con las armas, sino con el diálogo", declaró el Papa a periodistas al salir de su residencia de Castel Gandolfo, a las afueras de Roma, rumbo al Vaticano.

"El odio va en aumento, la violencia es cada vez peor, hay más de un millón de desplazados, tantos muertos (…) Queremos rezar por la paz, pero invito a todas las autoridades a trabajar de verdad por el diálogo", resaltó.

León XIV, el primer papa de Estados Unidos, ha mostrado su preocupación repetidamente sobre el conflicto militar y ha pedido diálogo.

Sin embargo, el pontífice de 70 años ha sido cauto en sus declaraciones desde la operación militar conjunta de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán el 28 de febrero, que desencadenó represalia por parte del régimen hacia países vecinos.

El líder supremo de la iglesia ha evitado mencionar a las partes en sus condenas y llamamientos a la paz.

Cabe resaltar que en las últimas horas el ejército israelí advirtió este martes por la noche que el régimen de Irán había lanzado una andanada de misiles hacia Israel, donde una docena de personas resultaron heridas durante la jornada por disparos procedentes de Teherán.

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Una hora después, ya miércoles en Israel, las fuerzas armadas del país emitieron una advertencia idéntica sobre la llegada de más misiles desde Irán.

El ejército israelí prometió atacar "toda la cadena del dispositivo de misiles iraní", después de los ataques del martes, que además de heridos provocaron importantes daños en Tel Aviv.

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