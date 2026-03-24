“Trump quizá está ganando tiempo para una campaña militar”: analista sobre eventuales conversaciones del régimen de Irán y EE. UU.
En La Tarde de NTN24, el profesor universitario y analista político Julián Schvindlerman se refirió al anuncio del presidente Donald Trump sobre tener conversaciones con Irán, mientras que el régimen niega dicha declaración.
El experto planteó que este escenario podría responder a una estrategia más amplia. “Donald Trump quizá está ganando tiempo para una campaña militar; esta es otra posibilidad (…) está ganando tiempo para apostar posiciones en la región”, afirmó.
Sin embargo, frente a las declaraciones del régimen, “no queda claro quién está al mando en Irán y es evidente que es la Guardia Revolucionaria, y van designando personas, van haciendo cambios; claramente hubo una militarización del poder político”, aseguró.
Asimismo, sobre la negativa del régimen iraní frente a posibles negociaciones, el analista indicó que podría tratarse de otra estrategia. “No quieran quedar como que están teniendo negociaciones porque eso rompe esta narrativa fortachona que están tratando de trasladar, así que yo creería que puede existir una mediación indirecta”.
Por otro lado, advirtió la dimensión del conflicto actual, señalando que “la guerra rara vez dura semanas (…) esta magnitud ya no es una operación militar, ya es una guerra internacional”, aseveró.
Finalmente, Schvindlerman enfatizó que aún es temprano para evaluar el desarrollo del conflicto. “Cuatro semanas es muy poco tiempo para evaluar los resultados de una guerra, esto está en una evolución”, concluyó.