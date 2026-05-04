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Lunes, 04 de mayo de 2026
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Luis Almagro

"Me reuní por primera vez en 12 años con María Corina Machado": Luis Almagro confirmó encuentro con la Nobel de Paz y líder democrática venezolana

mayo 4, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado y Luis Almagro
María Corina Machado y Luis Almagro
En un mensaje en X, el diplomático uruguayo confirmó el encuentro en el que hablaron sobre la situación de Venezuela.

Luis Almagro, diplomático uruguayo que hasta hace poco fue el secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), confirmó que se reunió con la líder de la democracia de Venezuela y Nobel de Paz, María Corina Machado, por primera vez en 12 años.

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“En días pasados me reuní por primera vez en 12 años con María Corina Machado, en este tiempo ella ha representado el valor del pueblo de Venezuela por alcanzar la Democracia y recuperar sus libertades fundamentales. Su determinación y compromiso han llevado a Venezuela a dar pasos firmes para acercarse a ese objetivo”, detalló Almagro en X.

Añadió que durante la reunión ambos dialogaron sobre dos pasos fundamentales para Venezuela: la liberación de todos los presos políticos y un proceso electoral que asegure un cronograma expedito y elecciones justas, libres y transparentes.

“Tomar partido por la Democracia de Venezuela es necesario para ser parte de las soluciones que necesita el país. Ser aún indulgente con prácticas autoritarias es ser parte de los problemas del país. El cambio hacia la democracia es el único camino posible para Venezuela”, concluyó.

En días pasados, Machado adelantó un viaje de alto nivel en Europa y visitó países como Francia, donde se reunió con el presidente Emmanuel Macron, así como con el jefe del Senado francés, Gérard Larcher.

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Asimismo, mantuvo un encuentro con el primer ministro de Países Bajos, Rob Jetten.

Finalmente viajó a España donde se reunió con la diáspora venezolana y conversó con líderes políticos en Madrid.

En Portugal se reunió con el primer ministro Luis Montenegro en el Palacio de São Bento, lugar donde “dialogaron sobre la importancia de un proceso de transición democrática en Venezuela, inclusivo y transparente, conforme a las aspiraciones de los venezolanos”.

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