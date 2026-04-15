NTN24
Miércoles, 15 de abril de 2026
China

El presidente Trump dice que desde China "han aceptado no enviar armas a Irán"

abril 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Donald Trump - Xi Jinping / EFE
En un mensaje en su cuenta de Truth Social, el mandatario norteamericano dijo que está trabajando junto a China de "forma inteligente y muy eficaz".

Este miércoles, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que China aceptó no enviar armas al régimen de Irán y que el líder del país, Xi Jinping, le dio garantías personales sobre el asunto.

"Han aceptado no enviar armas a Irán… El presidente Xi me dará un abrazo grande y bien fuerte cuando llegue allí dentro de unas semanas", dijo Trump en un mensaje en su cuenta de Truth Social.

o

Por otro lado, dijo que "China está muy contenta de que esté abriendo permanentemente el Estrecho de Ormuz”.

"Lo hago también por ellos, y por el mundo. Esta situación no volverá a repetirse", añadió.

Finalmente, aseguró que están trabajando junto a China "de forma inteligente y muy eficaz", y que es mejor de esa forma que "pelear".

"¿Acaso no es mejor que pelear? PERO RECUERDEN, somos muy buenos peleando, ¡y si es necesario, mucho mejores que nadie!", dijo.

En una entrevista con Fox Business emitida el miércoles, Trump ya había precisado que Xi había prometido "básicamente" no entregar armas al régimen de Irán, el principal socio comercial de China.

o

"Había oído que China está dando armas a, quiero decir —lo estás viendo por todas partes— a Irán", dijo Trump en la entrevista.

"Y le escribí una carta pidiéndole que no hiciera eso, y él me escribió una carta diciéndome, básicamente, que no lo está haciendo", explicó.

Donald Trump y Xi Jinping se verán cara a cara durante una reunión que está prevista para el 14 y 15 de mayo en Pekín.

