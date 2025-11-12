Revuelo en el mundo de la música: artista country hecho con IA se posiciona en la cima de listado Billboard
👉SÍGUENOS EN GOOGLE Y RECIBE NUESTRAS NOTICIAS
Hay revuelo en el mundo de la música luego de saberse que un artista creado con inteligencia artificial ocupa un importante listado de Billboard.
Se trata del artista de música country conocido como Breaking Rust, quien se encuentra ocupando el primer puesto de Billboard de canciones de dicho género.
Su canción ‘Walk My Walk’ se encuentra encabezando el importante listado, siendo el tema más descargado de estos días.
En redes sociales o en plataformas de streaming, ni Breaking Rust ni sus creadores dicen utilizar IA.
Sin embargo, el hecho de que la voz no esté asociada a ningún cantante y que las ilustraciones, fotos y videoclips hayan sido, a todas luces, creados mediante inteligencia artificial, ha llevado al sector a calificar a Breaking Rust como artista creado con IA.
Los créditos del tema mencionan como autor a Aubierre Rivaldo Taylor, un nombre que solo aparece en internet vinculado al grupo Def Beats AI (defbeatsai), claramente identificado como un proyecto de IA.
Esto vuelve a poner sobre la mesa el debate de lo que cómo la inteligencia artificial puede ocupar espacios que algunos consideran que no le pertenece.
En redes, algunos usuarios han demostrado su descontento con esta situación alegando que le futuro de la música peligra.
“Es una tragedia”, “Cuanto más permitamos esta tontería, más cerca estaremos del fin de la humanidad”, son algunos de los comentarios en redes.
Varios programas de identificación de música con IA utilizados por la AFP indicaron, con una probabilidad entre el 60% y el 90%, que "Walk My Walk" es efectivamente una canción generada por inteligencia artificial.