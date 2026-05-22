El potente cohete Starship de SpaceX, liderado por Elon Musk, logra increíble lanzamiento al espacio

La nave Starship de SpaceX amerizó en el Océano Índico este viernes después de que la compañía realizara un vuelo de prueba mayormente exitoso de la última versión de su enorme cohete.

El viaje no estuvo exento de algunos fallos, pero los empleados de SpaceX mostrados en una retransmisión en directo rugieron de alegría tras el vuelo de prueba que se produce mientras la empresa propiedad de Elon Musk prepara una oferta pública inicial potencialmente récord.

El enorme cohete despegó al espacio poco después de las 17:30 hora local (22:30 GMT). La compañía no tenía intención de recuperar el propulsor ni la etapa superior, y el amerizaje final fue intenso, pero controlado, como estaba previsto.

"¡Amerizaje confirmado!" escribió la compañía en X. SpaceX tenía como objetivo principal demostrar sus rediseños en vuelo.

Maniobras del megacohete

La nave Starship de tercera generación realizó una maniobra en la que se puso en posición vertical y reactivó sus motores para tomar el control, a pesar de que uno estaba fuera de servicio.

También desplegó sus 22 satélites simulados, incluidos dos que intentaron fotografiar el escudo térmico de la nave para su análisis.

Musk aplaudió a su equipo en X, calificando el vuelo de "épico". "Has marcado un gol para la humanidad", dijo.

El viernes marca el duodécimo vuelo de Starship en total, pero el primero en siete meses. El último diseño es más grande que su predecesor, alcanzando poco más de 407 pies (124 metros) cuando está completamente apilado.

Carrera espacial

Hay mucho en juego con el progreso de SpaceX: la compañía tiene contrato con la NASA para producir una versión modificada de Starship que sirva como sistema de alunizaje.

El programa Artemis de la agencia espacial de Estados Unidos pretende devolver a los humanos a la Luna, mientras China avanza con un esfuerzo rival que apunta a 2030 para su primera misión tripulada.

La NASA tiene como objetivo en 2027 probar un encuentro en órbita entre su nave espacial y al menos un módulo lunar, que tanto SpaceX como su rival Blue Origin la empresa propiedad de Jeff Bezos compiten por desarrollar.

Antes de la prueba del viernes, el administrador de la NASA, Jared Isaacman, apareció durante el programa previo al lanzamiento de SpaceX y dijo: "Estamos deseando ver cómo esto vuela, porque esperamos que en algún momento en un futuro no muy lejano nos unamos en órbita terrestre."

Tras la prueba, Isaacman publicó elogios en X, felicitando a SpaceX por "un lanzamiento de Starship V3 impresionante." "Un paso más cerca de la Luna (...) un paso más cerca de Marte", dijo el funcionario de la NASA.