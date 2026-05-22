La inquietante imagen de Marte captada por una nave en ruta a un misterioso asteroide

La nave espacial Psyche de la NASA, en su travesía hacia el misteriosos asteroide metálico 16 Psyche, realizó un sobrevuelo cercano a Marte y logró capturar una inusual imagen del planeta rojo, realzada con color, que ha llamada la atención por sus detalles poco comunes.

“Esta imagen con color añadido del planeta rojo fue capturada por la nave el 3 de mayo, desde unos 4,8 millones de kilómetros (3 millones de millas) de distancia”, anunció la NASA en una publicación en sus redes sociales.

Posteriormente, la agencia espacial informó que, “Psyche se está aproximando al planeta para una asistencia gravitacional que le dará un impulso en velocidad y ajustará su trayectoria hacia el asteroide Psyche”.

Operación marciana

El registro de acercamiento de la nave a Marte fue de 2.864 millas, es decir, 4.609 kilómetros de la superficie del planeta.

En los días previos y durante la aproximación cercana, todos los aparatos de Psyche fueron encendidos para esfuerzos de calibración, incluidos sus imágenes, magnetómetros y espectrómetro de rayos gamma y neutrones.

El encuentro planetario proporcionó a la misión “una valiosa prueba de práctica”, ya que, el planeta apareció como una delgada media luna en los días previos a la aproximación, mostrando una apariencia “más brillante”.

Marte como “media luna”

“Este conjunto de datos ofrece oportunidades únicas e importantes para calibrar y caracterizar el rendimiento de las cámaras, así como para probar las primeras versiones de nuestras herramientas de procesamiento de imagen que se están desarrollando para su uso en el asteroide Psyche”, destacó Jim Bell, encargado del instrumento Psyche.

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Adicionalmente, el equipo que captó las imágenes pudo detectar “el choque de proa de Marte al pasar la nave por el planeta”, el cual ocurre en 3 dimensiones, un suceso importante para recopilar datos existentes del cosmos.