NTN24
Viernes, 22 de mayo de 2026
Viernes, 22 de mayo de 2026
Espacio

La inquietante imagen de Marte captada por una nave en ruta a un misterioso asteroide

mayo 22, 2026
Por: Laura Talero Rojas
Planeta | Foto NASA
Planeta | Foto NASA
El equipo que captó las imágenes pudo detectar “el choque de proa de Marte al pasar la nave por el planeta”, el cual ocurre en 3 dimensiones

La nave espacial Psyche de la NASA, en su travesía hacia el misteriosos asteroide metálico 16 Psyche, realizó un sobrevuelo cercano a Marte y logró capturar una inusual imagen del planeta rojo, realzada con color, que ha llamada la atención por sus detalles poco comunes.

o

“Esta imagen con color añadido del planeta rojo fue capturada por la nave el 3 de mayo, desde unos 4,8 millones de kilómetros (3 millones de millas) de distancia”, anunció la NASA en una publicación en sus redes sociales.

Posteriormente, la agencia espacial informó que, “Psyche se está aproximando al planeta para una asistencia gravitacional que le dará un impulso en velocidad y ajustará su trayectoria hacia el asteroide Psyche”.

Operación marciana

El registro de acercamiento de la nave a Marte fue de 2.864 millas, es decir, 4.609 kilómetros de la superficie del planeta.

En los días previos y durante la aproximación cercana, todos los aparatos de Psyche fueron encendidos para esfuerzos de calibración, incluidos sus imágenes, magnetómetros y espectrómetro de rayos gamma y neutrones.

El encuentro planetario proporcionó a la misión “una valiosa prueba de práctica”, ya que, el planeta apareció como una delgada media luna en los días previos a la aproximación, mostrando una apariencia “más brillante”.

Marte como “media luna”

“Este conjunto de datos ofrece oportunidades únicas e importantes para calibrar y caracterizar el rendimiento de las cámaras, así como para probar las primeras versiones de nuestras herramientas de procesamiento de imagen que se están desarrollando para su uso en el asteroide Psyche”, destacó Jim Bell, encargado del instrumento Psyche.

o

Adicionalmente, el equipo que captó las imágenes pudo detectar “el choque de proa de Marte al pasar la nave por el planeta”, el cual ocurre en 3 dimensiones, un suceso importante para recopilar datos existentes del cosmos.

Temas relacionados:

Espacio

Nasa

Marte

Asteroide

Universo

Galaxia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Oposición señala a Petro por la escalada de violencia política en Colombia a 10 días de las elecciones: Paloma Valencia y Abelardo de la Espriella denuncian amenazas y ataques en su contra

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Este fue un proceso que se aceleró de manera dramática": Luis Almagro alertó sobre los peligros que podría enfrentar Colombia similares a los de Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El regreso de María Corina Machado a Venezuela es irreversible y no va a regresar sola": José Amalio Graterol ante visita de la líder democrática a Panamá

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Familia de menor detenido ilegalmente en Cuba habló en NTN24: su mamá asegura que podrían haber excarcelaciones "pronto"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No se ha inventado mejor sistema como la democracia”: experto sobre el papel de las empresas en un país

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Cada molécula de metano que no se emite es una buena noticia para el clima”: Greenpeace alerta sobre el impacto energético tras el cierre del estrecho de Ormuz

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Starbase | Foto @SpaceX
Elon Musk

Esta es la ciudad tecnológica de Elon Musk que tiene el sistema de transporte más grande y potente jamás construido

Placas tectónicas | Foto Canva
Descubrimiento

Revelan hallazgo relacionado a placas tectónicas que podría cambiar el mapa del mundo

Starship V3 | Foto @SpaceX
Cohetes

SpaceX pone fecha al lanzamiento de Starship V3, el cohete más alto y potente jamás construido para misiones en Marte

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Foto: Luisa Chimá
Música

Reconocida empresaria colombiana se estrena en el mundo de la electrónica con canción definida como "experiencia sensorial"

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España (EFE)
España

Dura derrota para el Partido Socialista de Pedro Sánchez en las elecciones regionales de Andalucía

Fuerzas militares | Foto AFP
América Latina

Estados Unidos dona equipos y armamento militar a país latinoamericano

Fátima Sequea habla en el programa La Noche de NTN24.
Presos políticos en Venezuela

"Me impactó verla con la boleta en la mano": habla Fátima Sequea tras liberación de su mamá, Merys Torres de Sequea

Estrecho de Ormuz (AFP)
estrecho de Ormuz

EE. UU. lanza una operación para desbloquear el estrecho de Ormuz en medio de serias amenazas de Irán

Donald Trump y Xi Jinping - AFP/EFE
Donald Trump

"Le gustaría ver el estrecho de Ormuz abierto": Trump asegura que Xi Jinping le ofreció su ayuda para desbloquear el cruce marítimo

Andrés Julián Rendón, gobernador de Antioquia - Foto: EFE
Paz total

"¿Qué es lo que sabe 'Calarcá' del Gobierno Petro que es intocable para él?": gobernador de Antioquia cuestiona la política de paz en Colombia

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre