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Viernes, 15 de mayo de 2026
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Presidente de China

El presidente de China viajará a Estados Unidos durante el otoño boreal, según la prensa estatal

mayo 15, 2026
Por: Redacción NTN24
Xi Jinping, presidente de China - Foto: AFP
Xi Jinping, presidente de China - Foto: AFP
Según la cancillería de la nación asiática, el encuentro entre Trump y Xi Jinping: “Las delegaciones de los dos países lograron resultados globalmente positivos”.

Tras la reciente visita del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a China, donde se reunió con su homólogo chino, Xi Jinping, se conoció que este último hará lo propio durante el otoño boreal de este 2026, según informó la prensa estatal de la nación asiática.

"El presidente chino, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos en otoño de este año a invitación del presidente estadounidense, Donald Trump", dijo el jefe de la diplomacia china, Wang Yi, este viernes, informó la agencia de noticias Xinhua.

Esta información se dio tan solo horas después de que terminaran los dos días de encuentros en Pekín entre ambos mandatarios.

Según lo comunicado por el ministro de Relaciones Exteriores de China, Wang Yi, el presidente chino Xi Jinping y su par de los Estados Unidos acordaron continuar implementando "todos" los tratados comerciales firmados hasta la fecha y poner en marcha consejos sobre el comercio y las inversiones.

"Las delegaciones de los dos países lograron resultados globalmente positivos, incluyendo seguir implementando todos los consensos alcanzados en reuniones previas [y] aceptar establecer un consejo de comercio y un consejo de inversiones", indicó Wang, según un comunicado de la cancillería china.

Entre tanto, Donald Trump, quien, tras dos días de visita a China, regresó a los Estados Unidos, ratificó lo expresado desde territorio asiático, señalando que “Todo lo que puedo decir es que fue un gran éxito. Hicimos grandes acuerdos comerciales”, afirmó.

Aunque no entregó muchos detalles, manifestó que “pasaron muchas cosas” de las que “oirán hablar”, pero que en sí el encuentro “fue un éxito tremendo” Creo que realmente fue un momento histórico”.

Durante el último día de conferencia, Trump y Xi Jinping ofrecieron una conferencia de prensa para finalizar de manera oficial la serie de encuentros que incluyó una reunión privada, una cena y hasta un recorrido por el jardín de Zhongnanhai de la residencia presidencial.

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