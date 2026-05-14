"No tengo ningún interés en salir en ese canal": Diosdado Cabello carga contra Venevisión por llamar "gobierno de facto" al régimen de Delcy Rodríguez

El ministro del Interior del régimen venezolano, Diosdado Cabello, cargó contra el canal de televisión Venevisión durante su programa 'Con el Mazo Dando' (VTV).

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Esto luego de que el noticiero del 'canal de la colina' calificara al régimen de Delcy Rodríguez como un "gobierno de facto".

En ese sentido, Cabello rechazó la "etiqueta" y cuestionó la línea editorial de la planta televisiva.

"Por ahí en un canal llamaron al gobierno de facto, hay que hablarles de facto también, ¿verdad?", dijo Cabello.

"Cada quien con su lenguaje... Yo no tengo ningún interés en salir en ese canal... Por favor no me saquen en ese canal", añadió.

Al final de cuentas Venevisión no se equivoca, pues un 'gobierno de facto' es aquel que ostenta el poder político y el control del Estado en la práctica (de hecho), pero sin respaldo legal ni reconocimiento constitucional.

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Estos regímenes, vale mencionar, surgen tras una ruptura institucional, como un golpe de acción militar, una revolución o una usurpación, y se imponen por la fuerza de los hechos.

Recordemos que Diosdado Cabello continúa siendo uno de los hombres más buscados por la justicia de Estados Unidos.

Al respecto, el Departamento de Estado de EE. UU. ofrece una recompensa de hasta 25 millones de dólares por información que conduzca a su arresto o condena.

Cabello enfrenta acusaciones en un tribunal federal de Nueva York por narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a los Estados Unidos, posesión de armas de fuego y dispositivos destructivos.

Se le señala también como presunto líder del Cártel de los Soles, organización compuesta por altos oficiales militares venezolanos involucrados en el tráfico de drogas.

Además de la orden de captura, se encuentra bajo sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro, lo que implica el congelamiento de sus activos en jurisdicción de EE. UU. y la prohibición de transacciones.

La administración norteamericana ha emitido advertencias directas a Cabello para que coopere con una transición política, bajo la premisa de enfrentar un destino similar al de Maduro.