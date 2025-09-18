El presidente Gustavo Petro es denunciado ante la ONU por parte de la familia de Miguel Uribe Turbay

Tras los hechos ocurridos el pasado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia en la ciudad de Bogotá, en los que un joven sicario atentó contra la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien, tras dos meses de lucha, falleció el 11 de agosto en la Clínica Santa Fe.

La familia del fallecido político designó a Víctor Mosquera como su apoderado en este caso, en el que se busca hacer justicia y esclarecer los hechos y dar con la captura de los autores intelectuales de este atroz crimen.

Actualmente, siete personas implicadas en este caso, entre ellas el joven sicario, se encuentran bajo investigación por parte de la justicia colombiana, la cual continúa con las respectivas indagaciones para dar con los responsables que terminaron con la vida del senador y precandidato a la presidencia.

Frente a este caso, recientemente el abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay, Víctor Mosquera, informó a la opinión pública que interpuso una queja formal ante la Relatora Especial sobre la independencia de jueces y fiscales de las Naciones Unidas contra el gobierno nacional a cargo de Gustavo Petro, quien durante las últimas semanas ha lanzado comentarios respecto al caso del fallecido político sin prueba alguna.

“El presidente, sin sustento probatorio alguno, ha emitido pronunciamientos que desvían la atención pública, generan confusión y lesionan la independencia judicial, afectando de manera grave el desarrollo de las investigaciones en curso”, señaló Mosquera por medio de su red social de X.

El apoderado de la familia de Miguel Uribe Turbay manifiesta que es necesario que el mandatario colombiano deje de “teorizar y formular afirmaciones carentes de respaldo jurídico y probatorio”.

La denuncia interpuesta ante la relatora de la ONU, encargada de velar por la autonomía e independencia de los sistemas judiciales, tiene como finalidad que se respete y garantice la autonomía judicial, en este caso por parte de la Fiscalía General de la Nación.