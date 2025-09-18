NTN24
Jueves, 18 de septiembre de 2025
Jueves, 18 de septiembre de 2025
ONU

El presidente Gustavo Petro es denunciado ante la ONU por parte de la familia de Miguel Uribe Turbay

septiembre 18, 2025
Por: Natalya Baquero González
Gustavo Petro es denunciado ante la ONU por parte del abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay - Foto. EFE
Gustavo Petro es denunciado ante la ONU por parte del abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay - Foto. EFE
Víctor Mosquera, apoderado de la familia, interpuso una acusación en contra del mandatario por comentarios sin prueba en torno al magnicidio del precandidato presidencial.

Tras los hechos ocurridos el pasado 7 de junio en el parque El Golfito del barrio Modelia en la ciudad de Bogotá, en los que un joven sicario atentó contra la vida del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay, quien, tras dos meses de lucha, falleció el 11 de agosto en la Clínica Santa Fe.

La familia del fallecido político designó a Víctor Mosquera como su apoderado en este caso, en el que se busca hacer justicia y esclarecer los hechos y dar con la captura de los autores intelectuales de este atroz crimen.

Actualmente, siete personas implicadas en este caso, entre ellas el joven sicario, se encuentran bajo investigación por parte de la justicia colombiana, la cual continúa con las respectivas indagaciones para dar con los responsables que terminaron con la vida del senador y precandidato a la presidencia.

Frente a este caso, recientemente el abogado de la familia de Miguel Uribe Turbay, Víctor Mosquera, informó a la opinión pública que interpuso una queja formal ante la Relatora Especial sobre la independencia de jueces y fiscales de las Naciones Unidas contra el gobierno nacional a cargo de Gustavo Petro, quien durante las últimas semanas ha lanzado comentarios respecto al caso del fallecido político sin prueba alguna.

“El presidente, sin sustento probatorio alguno, ha emitido pronunciamientos que desvían la atención pública, generan confusión y lesionan la independencia judicial, afectando de manera grave el desarrollo de las investigaciones en curso”, señaló Mosquera por medio de su red social de X.

El apoderado de la familia de Miguel Uribe Turbay manifiesta que es necesario que el mandatario colombiano deje de “teorizar y formular afirmaciones carentes de respaldo jurídico y probatorio”.

La denuncia interpuesta ante la relatora de la ONU, encargada de velar por la autonomía e independencia de los sistemas judiciales, tiene como finalidad que se respete y garantice la autonomía judicial, en este caso por parte de la Fiscalía General de la Nación.

Temas relacionados:

ONU

Gustavo Petro

Miguel Uribe Turbay

Denuncia

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Todo el peso del Gobierno Trump está enfocado en contrarrestar al Cartel de los Soles": exoficial de inteligencia

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

"EE. UU. tiene el derecho a defenderse de las agresiones y las amenazas a su seguridad nacional": Rosa María Payá, miembro de la CIDH, defendió el despliegue militar cerca de las aguas de Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuáles deberían ser los límites de la libertad de expresión tras las sanciones por comentarios sobre la muerte de Charlie Kirk en EE. UU.?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Nos lacera, nos duele y nos revictimiza profundamente": víctima de secuestro de las Farc tras fallo de la JEP

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Eliminar el subsidio al diésel es un acierto o desacierto? Análisis de la decisión del presidente de Ecuador que provocó protestas

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Debe tener ayuda por parte de las fuerzas armadas de Venezuela”: internacionalista habla del despliegue militar de Estados Unidos en el mar Caribe

Ver más

Videos

Ver más
Aviones de combate desplegados por EE. UU. en el Caribe - Foto: AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

"En tres o cuatro horas EE.UU. neutralizaría a Venezuela en un intercambio bélico": exoficial de inteligencia de EE. UU.

Fumigación aérea en Colombia - Foto EFE
Lucha contra las drogas

¿Debería Colombia volver a fumigar con glifosato y otros herbicidas los cultivos de coca ante la presión de Estados Unidos? Diego Molano y Wilson Ruiz lo analizan

Ingrid Betancourt | Foto: AFP
Ingrid Betancourt

"El acuerdo de paz instrumentalizó a las víctimas": Íngrid Betancourt cuestiona "impunidad" en sentencia de la JEP a exjefes de las Farc por secuestro

Niños | Foto Canva
Ponte al Día

La espiritualidad revela cómo criar hijos fuertes y equilibrados: claves para la infancia y la adolescencia

Gustavo Petro - Foto EFE/ Foto: Paola Holguín
Senado de Colombia

"Lamento que Petro esté tan desinformado": así logró el Senado de Colombia declarar grupo criminal y terrorista al Cartel de los Soles

Más de Actualidad

Ver más
DDHH VENEZUELA

Castigos ejemplarizantes, humillaciones y abusos: lo que podría repetirse con el despliegue militar en la frontera colombo-venezolana

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
El Salvador

Jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García

Accidente de tránsito

Dos turistas murieron en accidente en estrecha vía al paraíso turístico de Choroní

Opinión

Ver más
Arturo McFields China

La brutal amenaza de China a México es un mensaje para Perú, Chile y Brasil

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Venezuela

La nación por construir

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Gustavo Petro

Un gobierno divorciado de su Estado

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
DDHH VENEZUELA

Castigos ejemplarizantes, humillaciones y abusos: lo que podría repetirse con el despliegue militar en la frontera colombo-venezolana

Beéle ha logrado posicionar su álbum BORONDO entre los más escuchados del mundo en Spotify | Foto AFP News
Beéle

Beéle destrona a Karol G en Spotify: este es el álbum colombiano más escuchado del momento

Yulimar Rojas

Yulimar Rojas se queda con el bronce del Mundial de Atletismo en su regreso tras dos años de una grave lesión

Cristiano Ronaldo, futbolista - Foto: EFE
Cristiano Ronaldo

Bella Esmeralda, hija menor de Cristiano Ronaldo, conmueve con tierno mensaje de voz para su padre antes de jugar con Portugal

El balcón secreto del World Trade Center | Foto Canva
Torres Gemelas

El balcón secreto del World Trade Center: la arriesgada obra de arte que encendió teorías conspirativas del 11-S

Kilmar Ábrego, migrante salvadoreño (AFP)
El Salvador

Jueza federal anunció que mantendrá en territorio estadounidense al salvadoreño Kilmar Ábrego García

Jugadores de la Selección de Venezuela - Foto: EFE
Vinotinto

Otra baja importante para la Vinotinto a dos días de jugar contra Argentina en Buenos Aires por Eliminatorias Sudamericanas

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda