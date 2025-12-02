⁠Congresista de EE. UU. califica a Maduro de "payaso de circo pedorro" luego del polémico baile con el que se burló de las advertencias de Trump

El representante a la Cámara de los Estados Unidos por el distrito 26 de Florida, Carlos Giménez, calificó el lunes a Nicolás Maduro de "payaso de un circo pedorro" citando el video del polémico baile que fue considerado como una burla más a las advertencias del Gobierno de Donald Trump.

"SOS Venezuela. Ahora Nicolás Maduro además de ser un dictador narcoterrorista criminal, es también todo un payaso de un circo pedorro", publicó Giménez el lunes en su cuenta de X desde la que ha arremetido en otras ocasiones contra quien es acusado de liderar a la organización terrorista extranjera del Cartel de los Soles.

En el clip de más de un minuto se ve a Maduro moviéndose al ritmo de una canción que dice, entretanto, que su régimen no quiere una guerra en el Caribe con Estados Unidos y que incluye algunos pronunciamientos de Maduro en inglés que han generado burlas en Venezuela y en el exterior. "No war, no, please".

El video, que circuló en redes sociales desde comienzos de semana, fue registrado durante unas declaraciones de Maduro hacia sus simpatizantes, a quienes les juró "absoluta lealtad" tras evocar al fallecido líder del régimen Hugo Chávez.

"Tengan la seguridad que, así como juré frente al cuerpo de nuestro comandante Chávez antes de despedirlo lealtad absoluta a costa de mi propia vida y tranquilidad, yo les juro a ustedes, lealtad absoluta hasta más allá de los tiempos que podamos nosotros vivir esta historia hermosa y heroica", indicó.

Maduro estuvo acompañado por su esposa, Cilia Flores, y su ministro del Interior, Diosdado Cabello, quien lucía una gorra roja de béisbol bordada con la frase "Dudar es traición", así como otros de sus colaboradores.

La Asamblea Nacional del régimen de Maduro suspendió el lunes una sesión extraordinaria para debatir la formación de una comisión que investigue los controversiales ataques presuntas 'narcolanchas', y la oficina de prensa informó que la sesión fue reprogramada para el martes, su día habitual de debates.

El nuevo baile de Maduro se suma a una larga lista de acciones que han sido consideradas por la oposición y por varios sectores internacionales como burlas a la presión que ha intensificado Estados Unidos sobre el Cartel de los Soles.

Desde septiembre, la administración Trump está llevando a cabo una operación con sus fuerzas armadas localizadas en el Caribe en el que ha marcado el despliegue militar más grande de las últimas tres décadas.

Las tropas estadounidenses han llevado a cabo al menos 21 ataques contra presuntos barcos cargados de drogas en el Caribe y el Pacífico que han dejado un saldo de al menos 83 presuntos narcotraficantes fallecidos.

El lunes se conoció, gracias a la Casa Blanca, que Trump se iba a reunir con el Consejo de Seguridad Nacional para tratar el tema de la problemática que acecha a Venezuela y amenaza la seguridad nacional del hemisferio occidental, según ha denunciado Washington.

La agencia de noticias Reuters dijo más tarde que, en una llamada que ambos sostuvieron recientemente, Trump le había dado un ultimátum a Maduro hasta el pasado viernes para abandonar el país.

El republicano, según confirmaron algunas fuentes anónimas a la agencia, se habría negado además a aceptar una serie de solicitudes de Maduro para dejar el poder, que incluían una amnistía legal completa.