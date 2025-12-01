NTN24
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Lunes, 01 de diciembre de 2025
Mundial 2026

La FIFA anuncia cuándo y dónde presentará el calendario completo del Mundial 2026

diciembre 1, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Sorteo de repechaje del Mundial 2026 - Foto AFP
Sorteo de repechaje del Mundial 2026 - Foto AFP
La versión final de la programación se conocerá en marzo, cuando se completen las seis plazas de clasificación restantes a través del repechaje.

La FIFA anunció que presentará el calendario actualizado de partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en una retransmisión global en directo desde Washington el sábado, casi 24 horas después de que el sorteo final determine los 12 grupos de cuatro integrantes, una cifra sin precedentes de selecciones.

El programa, previsto para el mediodía en Washington, confirmará las sedes y los horarios de inicio de los 104 partidos del torneo, que fue ampliado a 48 equipos y que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en junio y julio próximos, informó la FIFA en un comunicado el lunes.

o

El calendario podrá ser visto en los canales oficiales de la FIFA de las distintas plataformas, a la que algunos canales de televisión se adherirán para la retransmisión.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabezará la presentación junto a algunos exjugadores del que es considerado el deporte rey.

Se espera, además, que asistan representantes de las 42 selecciones ya clasificadas y de las que siguen en su camino para buscar un cupo a la competición.

o

Irán, sin embargo, anunció que boicoteará el sorteo del viernes, según informó la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (F.F.I.R.I.) debido a que Estados Unidos se negó a otorgar visas a varios miembros de su delegación.

El ente rector del fútbol explicó que el proceso de asignación de partidos tras el sorteo tiene como objetivo crear unas condiciones óptimas para jugadores y aficionados y, en la medida de lo posible, permitir la retransmisión en varias zonas horarias.

La versión final del calendario, cabe resaltar, se confirmará en marzo, una vez que se hayan completado las seis plazas de clasificación restantes a través de las eliminatorias europeas y de la FIFA.

La Copa Mundial de 2026 —la primera que incluirá un total de 48 selecciones y 104 partidos— se celebrará en 16 ciudades de los tres países norteamericanos y ya se han vendido casi dos millones de entradas para el torneo.

El anuncio de la FIFA se da dos semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, informara que los poseedores de entradas para los partidos del Mundial 2026 tendrán prioridad para tramitar visas.

o

"He ordenado a mi Gobierno que haga todo lo que esté a su alcance para que la Copa Mundial 2026 sea un éxito sin precedentes", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.

Temas relacionados:

Mundial 2026

FIFA

Fútbol

Sorteo

Transmisión

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"El detalle está en la fecha, la llamada salió mal o Trump decidió seguir con la presión": expertos sobre la llamada entre EE. UU. y el régimen de Maduro

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

La reacción al mensaje que dejó María Corina Machado al pueblo hondureño para las elecciones presidenciales

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El país se salvó de una posible dictadura como la de Venezuela, Cuba o Nicaragua": analista sobre elecciones presidenciales en Honduras

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Demuestra que sí existió trampa y fue una elección ilícita": Rodrigo Lara Sánchez, excandidato a la vicepresidencia, tras sanción del CNE a campaña presidencial de Gustavo Petro

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Qué viene para el Gobierno Petro tras la sanción del CNE a su campaña?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Nicolás Maduro | Foto: EFE
Donald Trump

"La posibilidad de diálogo existe, pero no como negociación, sino como una conversación bajo amenaza": analista sobre acercamientos entre Trump y Maduro

Nicolás Maduro, líder del régimen de Venezuela (EFE)
Gobierno de Estados Unidos

"El mejor regalo de Navidad para los venezolanos es salir de este régimen": expertos analizan últimos movimientos en el país

Conversaciones entre EE.UU. y Ucrania | Foto: AFP
Guerra entre Rusia y Ucrania

EE. UU. y Ucrania avanzan en conversaciones para poner fin al conflicto con Rusia: Marco Rubio se reunió con funcionarios de Zelenski

.
Donald Trump

Trump encabezará este lunes una trascendental reunión en la Casa Blanca sobre Maduro y su régimen en Venezuela

Nasry Asfura y Salvador Nasralla (AFP)
Elecciones en Honduras

Nasry Asfura y Salvador Nasralla cabeza a cabeza por la Presidencia de Honduras en medio de un lento conteo

Más de Deportes

Ver más
Messi y Laporta tras ganar el Joan Gamper 200910 en el Camp Nou – Foto EFE
Lionel Messi

Presidente del Barcelona se pronuncia sobre deseo de Messi de regresar: ¿le dio copia de las llaves para que vuelva cuando quiera?

El clásico paisa de toma la fecha dos de los cuadrangulares - Fotos: AFP
Liga BetPlay Dimayor

El clásico paisa se tomará la segunda fecha de los cuadrangulares de la Liga BetPlay, jornada en la que Santa Fe y América irán en busca de sumar de a tres

Novak Djokovic celebra su título en el ATP 250 de Atenas - Foto EFE
Novak Djokovic

La sorprendente celebración de Djokovic al mejor estilo de Hulk tras ganar el ATP 250 de Atenas

Opinión

Ver más
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Justicia no es venganza

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields Arturo McFields

Otro régimen socialista de dos décadas se viene abajo y la izquierda radical se tambalea

Por: Arturo McFields
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Serie mexicana ‘El Chavo del Ocho’ - Foto de referencia de EFE
México

Falleció a los 87 años reconocida actriz del elenco de 'El chavo del ocho'

Foto de ataques a lanchas en el Pacífico
Narcolancha

Nuevo ataque a una presunta narcolancha en el Caribe deja tres muertos

Bernie Moreno, senador de EE. UU. (AFP)
Bernie Moreno

"No tenemos un líder en Colombia que nos permita seguir un camino de beneficio mutuo": Bernie Moreno se pronuncia sobre Petro y la relación con Estados Unidos

Dua Lipa | Foto: EFE
Dua Lipa

Al ritmo del carnaval brasileño: Dua Lipa interpretó (y bailó) el famoso tema ‘Magalenha’ en su paso por Sao Paulo

Jair Bolsonaro, expresidente de Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

“Bolsonaro usó un soldador para intentar abrir la tobillera y eso es muy grave para la justicia brasilera”: Experto tras envío a prisión del expresidente

Messi y Laporta tras ganar el Joan Gamper 200910 en el Camp Nou – Foto EFE
Lionel Messi

Presidente del Barcelona se pronuncia sobre deseo de Messi de regresar: ¿le dio copia de las llaves para que vuelva cuando quiera?

José Daniel Ferrer, opositor cubano (EFE)
José Daniel Ferrer

“En Cuba hay más de 700 presos políticos que sobreviven en prisiones que no se diferencian mucho de los campos de concentración de la Alemania nazi”: José Daniel Ferrer

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre