La FIFA anuncia cuándo y dónde presentará el calendario completo del Mundial 2026

La FIFA anunció que presentará el calendario actualizado de partidos de la Copa Mundial de Fútbol 2026 en una retransmisión global en directo desde Washington el sábado, casi 24 horas después de que el sorteo final determine los 12 grupos de cuatro integrantes, una cifra sin precedentes de selecciones.

El programa, previsto para el mediodía en Washington, confirmará las sedes y los horarios de inicio de los 104 partidos del torneo, que fue ampliado a 48 equipos y que se disputará en Estados Unidos, Canadá y México en junio y julio próximos, informó la FIFA en un comunicado el lunes.

El calendario podrá ser visto en los canales oficiales de la FIFA de las distintas plataformas, a la que algunos canales de televisión se adherirán para la retransmisión.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, encabezará la presentación junto a algunos exjugadores del que es considerado el deporte rey.

Se espera, además, que asistan representantes de las 42 selecciones ya clasificadas y de las que siguen en su camino para buscar un cupo a la competición.

Irán, sin embargo, anunció que boicoteará el sorteo del viernes, según informó la Federación de Fútbol de la República Islámica de Irán (F.F.I.R.I.) debido a que Estados Unidos se negó a otorgar visas a varios miembros de su delegación.

El ente rector del fútbol explicó que el proceso de asignación de partidos tras el sorteo tiene como objetivo crear unas condiciones óptimas para jugadores y aficionados y, en la medida de lo posible, permitir la retransmisión en varias zonas horarias.

La versión final del calendario, cabe resaltar, se confirmará en marzo, una vez que se hayan completado las seis plazas de clasificación restantes a través de las eliminatorias europeas y de la FIFA.

La Copa Mundial de 2026 —la primera que incluirá un total de 48 selecciones y 104 partidos— se celebrará en 16 ciudades de los tres países norteamericanos y ya se han vendido casi dos millones de entradas para el torneo.

El anuncio de la FIFA se da dos semanas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, informara que los poseedores de entradas para los partidos del Mundial 2026 tendrán prioridad para tramitar visas.

"He ordenado a mi Gobierno que haga todo lo que esté a su alcance para que la Copa Mundial 2026 sea un éxito sin precedentes", dijo Trump a los periodistas en el Despacho Oval de la Casa Blanca.