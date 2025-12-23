NTN24
Martes, 23 de diciembre de 2025
El presidente Pedro Sánchez se reunió con los familiares de tres españoles detenidos arbitrariamente en Venezuela y prometió "trabajar" por su liberación

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace una declaración ante los medios este martes 29 de abril de 2025. (EFE)
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hace una declaración ante los medios este martes 29 de abril de 2025. (EFE)
José María Basoa, Andrés Martínez Adasme y Miguel Moreno Dapena, fueron arrestados en septiembre de 2024 en Puerto Ayacucho, en el sur de Venezuela.

El Gobierno de España informó este martes que seguirá trabajando "a todos los niveles" para lograr la liberación de tres españoles detenidos en Venezuela.

El presidente español Pedro Sánchez recibió en el Palacio de la Moncloa, sede del Gobierno, a allegados de José María Basoa, Andrés Martínez Adasme y Miguel Moreno Dapena, quienes se encuentran desde hace meses en prisión en Venezuela.

En el encuentro, Sánchez "ha trasladado a las familias que el Gobierno de España va a continuar trabajando y realizando gestiones a todos los niveles para lograr la liberación y repatriación de los españoles" objeto de "detenciones arbitrarias y sin base legal", informó la presidencia.

Basoa y Martínez Adasme fueron arrestados en septiembre de 2024 en Puerto Ayacucho, en el sur de Venezuela, bajo acusación de organizar un complot para atacar al presidente Nicolás Maduro y "desestabilizar" el país.

Según afirmó el régimen venezolano, formaban parte "de un contingente de mercenarios del gobierno español, a través de su central de inteligencia, para atacar" a Venezuela.

En ese momento, el Ministerio de Asuntos Exteriores español rechazó "cualquier insinuación" de que Madrid estuviera implicada en una operación de esas características, a la vez que negó que los dos detenidos fueran miembros de la agencia de espionaje española.

Moreno Dapena, de su lado, fue detenido en junio pasado cuando se encontraba a bordo de un barco que buscaba restos de barcos antiguos naufragados en el Caribe, pero que según las Fuerzas Armadas venezolanas realizaba investigaciones científicas sin permiso en aguas territoriales del país.

