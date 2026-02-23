"Estados Unidos no pregunta, no negocia": experto habla de la muerte de ‘El Mencho’ y la furiosa reacción del Cártel Jalisco Nueva Generación

El ejército mexicano anunció este domingo que mató al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera ‘El Mencho’, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un violento operativo que estremeció al estado de Jalisco.

Al respecto, Ernesto López, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana en Ciudad de México, calificó la situación como "inédita".

"No habíamos vivido centenas de bloqueos en vías carreteras en más de 20 entidades de la República", señaló el experto en declaraciones para NTN24.

El especialista explicó que esta capacidad de reacción se sustenta en dos pilares fundamentales: la base social y la base política de la delincuencia organizada.

"Hay una base social, pero también hay una base política. Funcionarios de alcaldía, de gobiernos municipales, de gobiernos estatales, pero también de gobiernos federales, que sucesivamente en la historia se han entretejido en las redes criminales", detalló López.

El flujo de armas ilegales desde Estados Unidos agrava la situación. Según López más del 70% de las armas aseguradas de manos criminales provienen del país vecino, con centenas de miles ingresando anualmente.

"Tenemos organizaciones armadas a lo largo del país en una dimensión que en realidad nadie conoce", advirtió.

El experto indicó que la colaboración entre México y Estados Unidos ha tomado un nuevo rumbo bajo la administración de Donald Trump.

"Estados Unidos no pregunta, no negocia. Estados Unidos está imponiendo una agenda de persecución de líderes criminales", explicó.

"La pregunta es si el gobierno de Trump seguirá por un camino en donde impone una agenda a México, pero no se hace responsable de su parte, particularmente en lo que tiene que ver con el control de las armas", agregó.