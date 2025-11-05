El presidente Petro comparó su inclusión en la lista Clinton con lo que llamó el "robo de Panamá" y responsabilizó por la decisión al secretario Rubio

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, volvió a pronunciarse en contra de su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como lista Clinton.

Petro, además, comparó la designación que en su contra hizo el gobierno estadounidense con la pérdida de Panamá, que era un territorio colombiano hasta principios del Siglo XX.

Afirmó que el presidente de Colombia “representa la unidad nacional ante el extranjero” por lo que su inclusión en la lista Clinton es un insulto a su país.

“Lo que hizo Trump contra mi y mi familia no es solo un profundo acto de grosería, sino un insulto a la nación colombiana, una humillación”, afirmó el mandatario colombiano en un mensaje en su cuenta oficial de X.

Además, responsabilizó al secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, de la decisión de incluirlo en la lista.

“Aconsejado por Rubio y Rubio aconsejado por su equipo en la Florida que recibió a políticos colombianos ligados familiar y directamente con la mafia de la cocaína, ha dejado una huella imborrable que, como el robo de Panamá, nunca olvidarán las siguientes generaciones de colombianos y latinoamericanos”, expresó Petro.

En un paquete de sanciones históricas, Estados Unidos incluyó el pasado 24 de octubre al presidente Gustavo Petro en la Lista OFAC o lista Clinton, junto a su esposa, Verónica Alcocer, su hijo Nicolás Petro y el ministro del Interior de Colombia, Armando Benedetti.

La Oficina de Control de Activos Extranjeros informó que designó a Petro “en virtud de autoridades relacionadas con el narcotráfico”. “Además, la OFAC también está sancionando a varios colaboradores de Gustavo Petro —su esposa, su hijo y un estrecho asociado”.

“Desde que el presidente Gustavo Petro asumió el poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado hasta alcanzar la tasa más alta en décadas, inundando los Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, aseguró el secretario del Tesoro, Scott Bessent.

El secretario consideró que el presidente Petro ha permitido que los carteles de la droga prosperen y se ha negado a detener esta actividad. “Hoy, el presidente Trump está tomando una acción firme para proteger nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas hacia nuestro país”, sostuvo.

El Departamento precisó que la acción se toma conforme a la Orden Ejecutiva (E.O.) 14059, que apunta a personas extranjeras involucradas en el comercio mundial ilícito de drogas.

“Colombia sigue siendo el principal productor y exportador de cocaína del mundo. La cocaína de Colombia suele ser adquirida por los carteles mexicanos, que luego la introducen en los Estados Unidos por la frontera sur. Es una sustancia controlada que representa una grave amenaza de drogas para los EE. UU., a pesar de la reciente comparación ligera de Gustavo Petro entre el uso de esta droga y el whisky”, consideró el Departamento.

Para Washington Gustavo Petro ha otorgado beneficios a organizaciones de narcoterroristas bajo el paraguas de su plan de ‘paz total’, entre otras políticas, que han llevado a niveles récord de cultivo de coca y producción de cocaína.