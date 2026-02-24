Gobernador de Texas anunció que desplegó tropas para proteger la frontera de la “violencia de los carteles”

El gobernador de Texas, Greg Abbott, ordenó el despliegue de tropas al Departamento de Seguridad Pública (DPS) con la finalidad de ampliar las operaciones de seguridad en su estado, debido al incremento de la violencia en su vecino país México por parte de carteles, tras la muerte de alias “Mencho”.

“He desplegado tropas del DPS, Rangers de Texas y agentes especiales para proteger la frontera de la violencia de los cárteles antes de que llegue a nuestras comunidades”, indicó Abbott en su cuenta de X.

Asimismo, señaló que el “Centro de Fusión de Texas” junto a la “División de Seguridad Nacional del DPS” están trabajando con las fuerzas del orden y las agencias federales para mantener un monitoreo constante 24/7 ante posibles “actividades sospechosas” que se puedan registrar en la zona fronteriza, como dentro del estado.

También desde la Oficina del Gobernador de Texas se indicó que el despliegue de tropas tiene como finalidad “detectar, interceptar, aprender a los delincuentes y prevenir la propagación de las amenazas transnacionales”, todo esto con la intención de “mantener seguros a los tejanos”.

De igual manera, este martes desde la Casa Blanca se lanzó una advertencia a los carteles mexicanos en caso de llegar a herir a ciudadano de Estados Unidos.

“Los carteles de la droga mexicanos saben que no pueden tocar a personas de Estados Unidos, o afrontarán graves consecuencias bajo este presidente, como ya está ocurriendo”, manifestó la secretaria de prensa Karoline Leavitt.

El pasado domingo, el ejército mexicano anunció que dio de baja al poderoso capo del narcotráfico Nemesio Oseguera alias "El Mencho", líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), tras un violento operativo que conmovió al estado de Jalisco.

Oseguera, de 59 años, resultó herido en el choque con militares en la localidad de Tapalpa y murió en medio de su traslado vía aérea a un hospital.

Este hecho desató una violenta respuesta del cartel, que el domingo bloqueó rutas, quemó vehículos, atacó gasolineras, comercios y bancos y enfrentó a las autoridades en 20 de los 32 estados de esta nación, incluido el Estado de México.