Martes, 04 de noviembre de 2025
Régimen de Maduro

"Ni un abogado defendería tan bien a Nicolás Maduro como lo hace Gustavo Petro que ha vuelto su razón de ser confrontar a EE. UU.": Daniel Palacios sobre crisis diplomática de Colombia con Washington

noviembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El precandidato presidencial y exministro colombiano analizó en el programa La Tarde de NTN24 la postura del Gobierno de Colombia frente a la tensión existente entre Estados Unidos y Colombia.

Daniel Palacios, exministro del interior de Colombia, analizó en NTN24 el despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe y las posturas del Gobierno del presidente colombiano, Gustavo Petro, frente al régimen de Nicolás Maduro, señalado como cabecilla del Cartel de los Soles.

En primera instancia, el también precandidato presidencial aseguró que las políticas del Gobierno Petro han llevado a que el país “parezca más un cómplice del narcotráfico que un Estado que está comprometido en la lucha contra la criminalidad y contra las organizaciones como el Cartel de los Soles”.

“Hoy está absolutamente claro que Gustavo Petro se volvió el defensor de oficio de la narcodictadura. Es que, mejor dicho, ni un abogado defendería tan bien a Nicolás Maduro como lo hace Gustavo Petro y de manera permanente”, señaló.

Precisó que Petro “ha vuelto su razón de ser confrontar a Estados Unidos que nunca ha sido nuestro enemigo. (…) Se está inventando una enemistad".

Palacios indicó que la Administración del presidente republicano Donald Trump debería esperar un cambio de Gobierno en Colombia “para poder retomar y restablecer las relaciones estratégicas” con un enfoque hacia la lucha contra el narcotráfico, esto en el contexto de evitar involucrar al país, un histórico aliado, en las tensiones con el régimen de Maduro.

“Petro ha cogido como deporte agarrarse con Estados Unidos y ha tratado de volver al enemigo de Colombia a Estados Unidos cuando ni Donald Trump ni Estados Unidos son el enemigo de Colombia. Los enemigos de Colombia son los que están por fuera de la ley. Deben ser los carteles de la droga, deben ser los narcotraficantes, los terroristas, las guerrillas que no hacen más nada que traficar con droga”, añadió.

