NTN24
Sábado, 07 de febrero de 2026
Sábado, 07 de febrero de 2026
Colombia

Sin acuerdo: así finalizó la primera reunión entre Colombia y Ecuador para poner fin a la guerra comercial

febrero 7, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Daniel Noboa, presidente de Ecuador, y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: EFE
Este primer encuentro buscaba ponerle fin a la guerra arancelaria que se inició luego de que el presidente Noboa señalara que su homólogo Petro no estaba colaborando en la lucha contra el narcotráfico en la frontera.

Durante la primera reunión que sostuvo la delegación de Colombia y Ecuador en Quito no hubo acuerdo en materia arancelaria, por lo tanto, el gobierno Petro confirmó la imposición de los impuestos y además presentará una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el desconocimiento de lo pactado en el convenio de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969.

Ecuador y Colombia expusieron sus condiciones para terminar con la guerra arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo entre los dos países.

o

Estas naciones vecinas se impusieron aranceles mutuos del 30% desde el 1 de febrero, luego de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa acusara a Colombia de una gestión deficiente para combatir al crimen organizado en la frontera.

La disputa se agravó cuando Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900% la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

Al cierre de la cita en Quito, las cancillerías de ambos países señalaron que su meta es reforzar la seguridad en la frontera para combatir al "crimen organizado" en la línea fronteriza de unos 600 km, plagada de guerrillas y narcotraficantes.

En el encuentro, Colombia solicitó que Ecuador retire los aranceles, pero Quito respondió que "evaluará esta solicitud en una etapa posterior", señaló el ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.

Ecuador detalló las propuestas de ambas naciones y rechazó que Colombia "pretenda atribuir la responsabilidad" a Quito por el "desacuerdo" en torno a los aranceles.

o

Las condiciones incluyen acciones de Colombia para erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica a Ecuador.

Quito, de su lado, aceptó "revisar la tarifa del uso del oleoducto", según la cancillería ecuatoriana.

Agregó que ambos países convinieron "levantar las medidas arancelarias en cuanto se firme un Acuerdo" sobre las propuestas expuestas en esta primera ronda de negociaciones.

El encuentro privado se desarrolló en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, en el norte de Quito.

La negociación "no ha terminado con temas y soluciones concretas", pero va por "buen camino", expresó la canciller colombiana Rosa Villavicencio en un video.

Temas relacionados:

Colombia

Ecuador

Aranceles

Economía

Daniel Noboa

Gustavo Petro

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Quién es la mujer que se hizo pasar como madre de un preso político y abrazó a Jorge Rodríguez?

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Ella es Laura Dogu, la hábil diplomática al frente de la compleja relación entre EE. UU. y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Diosdado Cabello sabe que él es el próximo a ser entregado": Emmanuel Rincón sobre situación del número dos del chavismo

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"En Cuba sería mucho más fácil": experto analiza hipotética incursión en la isla y hace comparación con Venezuela

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Tecnología, poder y corrupción: el análisis sobre el futuro político de América Latina

Ver más

Videos

Ver más
Foto: EFE
Régimen venezolano

Nueva polémica del régimen: mujer que se presentó como familiar de un preso político y se abrazó entre lágrimas con Jorge Rodríguez resultó ser simpatizante chavista

Mignon Houston, portavoz del Departamento de Estado de Estados Unidos | Foto: EFE
Mignon Houston

¿Sigue Trump considerando a Petro un "líder narco" tras su reunión en la Casa Blanca? Portavoz del Departamento de Estado responde

Delcy Rodríguez y Jorge Rodríguez, cómplices de la dictadura venezolana - Foto: EFE
Presos políticos

"Se hacen ver ahora como los salvadores de los venezolanos": Yorbin José García, exprisionero político, sobre el régimen en medio de propuesta de Ley de Amnistía

Fotografía del destructor USS Stockdale (DDG-106) de la Marina de los Estados Unidos - Foto: EFE
Cuba

"Son los preparativos para una acción que van a tomar": expertos analizan presión de EE. UU. a Cuba y describen poder de avión y destructor cerca de la isla

Régimen venezolano | Foto EFE
Jorge Rodríguez

"Pretende que el país olvide los verdugos que fueron hasta el 3 de enero": Alejandro Hernández sobre discurso de Jorge Rodríguez sobre el "perdón"

Más de Actualidad

Ver más
María Corina Machado a su salida de la Casa Blanca este jueves 15 de enero - Foto AFP
María Corina Machado

María Corina Machado afirma que entregó la medalla del Nobel de Paz a Donald Trump: "Un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad"

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Las contradicciones de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez sobre la relación del régimen venezolano con Estados Unidos

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Doctrina Donroe asesta duro golpe a China en América Latina

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El nuevo orden global y la lógica de la fuerza

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
María Corina Machado a su salida de la Casa Blanca este jueves 15 de enero - Foto AFP
María Corina Machado

María Corina Machado afirma que entregó la medalla del Nobel de Paz a Donald Trump: "Un reconocimiento por su compromiso con nuestra libertad"

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello / FOTO: EFE
Régimen venezolano

Las contradicciones de Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez sobre la relación del régimen venezolano con Estados Unidos

Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Michael Schumacher, expiloto de automovilismo - Foto de referencia: EFE
Michael Schumacher

Reconocido medio británico asegura que Michael Schumacher ya no se encuentra postrado en una cama

Delcy Rodríguez y Donald Trump. (EFE)
Donald Trump

"Nos preguntó si podíamos llevar 50 millones de barriles de petróleo y le dije: 'Sí, podemos'": Trump habla de Venezuela y Delcy Rodríguez

Vinicius Jr., jugador del Real Madrid en el juego ante Levante - Foto: EFE
Real Madrid

La afición del Real Madrid abucheó a su equipo en el debut de Arbeloa en liga: Vinícius lloró tras ser uno de los más silbados

Aviones | Foto Canva
Aviones

Boeing vs Airbus, ¿cuál de los dos gigantes fabricantes de aviones comerciales del mundo dominó el mercado 2025?

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre