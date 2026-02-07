Sin acuerdo: así finalizó la primera reunión entre Colombia y Ecuador para poner fin a la guerra comercial

Durante la primera reunión que sostuvo la delegación de Colombia y Ecuador en Quito no hubo acuerdo en materia arancelaria, por lo tanto, el gobierno Petro confirmó la imposición de los impuestos y además presentará una demanda ante la Comunidad Andina de Naciones por el desconocimiento de lo pactado en el convenio de Cartagena, suscrito el 26 de mayo de 1969.

Ecuador y Colombia expusieron sus condiciones para terminar con la guerra arancelaria que afecta el comercio, la cooperación energética y el transporte de crudo entre los dos países.

Estas naciones vecinas se impusieron aranceles mutuos del 30% desde el 1 de febrero, luego de que el mandatario ecuatoriano Daniel Noboa acusara a Colombia de una gestión deficiente para combatir al crimen organizado en la frontera.

La disputa se agravó cuando Colombia le suspendió la venta de electricidad a Ecuador y este elevó en 900% la tarifa para transportar crudo por su oleoducto.

Al cierre de la cita en Quito, las cancillerías de ambos países señalaron que su meta es reforzar la seguridad en la frontera para combatir al "crimen organizado" en la línea fronteriza de unos 600 km, plagada de guerrillas y narcotraficantes.

En el encuentro, Colombia solicitó que Ecuador retire los aranceles, pero Quito respondió que "evaluará esta solicitud en una etapa posterior", señaló el ministerio de Relaciones Exteriores colombiano.

Ecuador detalló las propuestas de ambas naciones y rechazó que Colombia "pretenda atribuir la responsabilidad" a Quito por el "desacuerdo" en torno a los aranceles.

Las condiciones incluyen acciones de Colombia para erradicar los cultivos de coca y la minería ilegal en la frontera, así como levantar la suspensión de venta de energía eléctrica a Ecuador.

Quito, de su lado, aceptó "revisar la tarifa del uso del oleoducto", según la cancillería ecuatoriana.

Agregó que ambos países convinieron "levantar las medidas arancelarias en cuanto se firme un Acuerdo" sobre las propuestas expuestas en esta primera ronda de negociaciones.

El encuentro privado se desarrolló en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores ecuatoriano, en el norte de Quito.

La negociación "no ha terminado con temas y soluciones concretas", pero va por "buen camino", expresó la canciller colombiana Rosa Villavicencio en un video.