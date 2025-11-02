“Cuando Petro salga del poder va a tener problemas”: Andrés Pastrana sobre la inclusión del presidente de Colombia en la lista Clinton

Andrés Pastrana, expresidente de Colombia, estuvo en Razón de Estado con Dionisio Gutiérrez, hablando acerca del problema del narcotráfico en América Latina, de su país y del actual presidente Gustavo Petro, además de las dificultades que atraviesan las relaciones con Estados Unidos.

“Es un presidente (Gustavo Petro) al que lo acusó el de Estados Unidos de ser un líder del narcotráfico y esto es gravísimo y yo digo que esto me huele a ‘indictment’, cuando Estados Unidos vincula al presidente de Colombia a la lista Clinton deben tener pruebas, ya pasó con el ‘pollo’ Carvajal en Venezuela; cuando Petro salga del poder va a tener problemas”, aseveró Pastrana tras la última sanción que la administración Trump le aplicó al mandatario y a parte de su círculo cercano.

Por otro lado, se refirió a la lucha contra las drogas en la región: “El Plan Colombia fue lo que salvó el país, pues pasamos de ser un estado fallido a uno viable, pues fortalecimos las Fuerzas Militares, la Justicia, se erradicó la droga y hubo inversión social y Colombia ahora lo necesita un Plan Colombia 2.0 y yo diría que también es necesario un Plan Ecuador y un Plan Venezuela porque tenemos que unir esfuerzos para combatir el narcotráfico”.