NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Costa Rica

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Programa: La Tarde
La diputada Andrea Álvarez explicó la razón por la que se hizo la solicitud de retirarle el fuero al mandatario y señaló que tiene varios procesos abiertos en la fiscalía.

El Congreso de Costa Rica rechazó quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves para que fuese juzgado por presunta corrupción, en la primera vez que un mandatario de este país con tradición democrática enfrentaba un pedido de desafuero.

La moción de quitarle el fuero obtuvo 34 votos a favor y 21 en contra, pero se requería una mayoría calificada de 38 votos para dejarlo sin inmunidad, en una sesión especial del Congreso en San José.

o

Andrea Álvarez Marín, diputada del partido Liberación Nacional quien presidió la comisión del levantamiento de inmunidad judicial al presidente Chaves, se conectó en La Tarde de NTN24 para explicar lo ocurrido con el mandatario.

El caso específico que nos correspondió analizar es el delito de concusión que, según la legislación costarricense, implica que un funcionario público de una orden indebida de un beneficio indebido a un tercero, en este caso, lo que dice la Fiscalía es que él dio una orden indebida para que se le pagara a un tercero”, aseveró.

El señor presidente tiene varios casos abiertos en la Fiscalía, uno de ellos es la financiación de la campaña, pero le corresponde al poder judicial si va a solicitar un levantamiento de fuero para alguno de estos casos”, apuntó la diputada.

Temas relacionados:

Costa Rica

Rodrigo Chaves

Justicia

Investigación

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Maduro tiene los días o las semanas contados; me hablan de entre cuatro y seis semanas para la operación final": Pacho Santos, exvicepresidente de Colombia

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Es un régimen que aprieta a su población": canciller de Costa Rica denuncia violaciones de derechos humanos en Venezuela, Nicaragua, Cuba y Haití ante la ONU

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

¿Cuál es el impacto de las polémicas declaraciones de Trump en las que relaciona un reconocido medicamento con el autismo?

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Representan una amenaza para todos, es la mayor crisis que enfrenta nuestro hemisferio": embajador de EE. UU. en Haití sobre los carteles de la droga en el Caribe

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

“Estoy siendo un instrumento para un propósito muy grande”: Tiktoker ecuatoriana que por casualidad grabó a un colombiano que es buscado por su familia

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

"El concepto de democracia se ha ido convirtiendo en una pelea por el poder": exmagistrado de la Cámara de Asuntos Criminales en Buenos Aires

Ver más

Videos

Ver más
Gustavo Petro, presidente de Colombia y Natalia Molano, portavoz en español del Departamento de Estado de Estados Unidos - Foto EFE
Departamento de Estado de Estados Unidos

Estados Unidos dice que postura del presidente Petro "es decepcionante" y resalta que "la retórica no lleva a muchos resultados"

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Venezuela

¿Qué es el 'Estado de Conmoción' exterior que analiza declarar maduro en Venezuela?

Nicolás Maduro - AFP
Cartel de Los Soles

"Para Maduro, pasar el resto de sus días en una cárcel puede empezar a ser la mejor de sus opciones": Pedro Mario Burelli

Estatua Donald Trump y Jeffrey Epstein en Washington | Foto: AFP
Donald Trump

Aparece polémica estatua de Donald Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano cerca del Capitolio en Washington DC

Pruebas de los cuatro misiles en las costas de Florida | Foto: Marina de EE.UU.
Lanzamientos de misiles

Marina de EE. UU. realizó lanzamientos exitosos de misiles Trident II D5LE desde un submarino balístico en las costas de Florida, el destello se vio desde Puerto Rico

Más de Actualidad

Ver más
Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Visado - Foto Canva
Visado

Estados Unidos endurece requisitos para visas: prohibirá práctica común en solicitudes que afectará también a turistas colombianos

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Maduro tan lejos de Noriega y tan cerca de Soleimani

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El progresismo narcoterrorista

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Familia de Bruce Willis contó cómo están ayudando al actor a vivir una vida más plena tras su diagnóstico de demencia
Celebridades

Se conoce la primera fotografía del actor Bruce Willis desde la casa de reposo en donde se encuentra viviendo tras el avance de su enfermedad

Foto: Donald Trump - Truth Social
Gobierno de Estados Unidos

Este sería el armamento utilizado por Estados Unidos para destruir la narcolancha venezolana en el Caribe

Trofeo de la Copa Mundial de Fútbol de la FIFA - AFP
Deportes

Nueva selección se clasificó a la Copa Mundial de 2026: ya son 17 los países asegurados

Karol G hace revelación | Foto AFP
Karol G

Así podrá ser visto en vivo el histórico concierto de Karol G este sábado en la plaza de San Pedro en el Vaticano

Manifestaciones a favor de Jair Bolsonaro en Brasil / FOTO: EFE
Jair Bolsonaro

Miles de seguidores de Jair Bolsonaro salieron a las calles de Brasil para manifestarle su apoyo y exigir su amnistía

Fernando 'Bocha' Batista - Foto AFP
Fernando Batista

Bocha Batista pide apoyo a La Vinotinto para el último partido ante Colombia, pero le llueven críticas por el juego ante Argentina

Visado - Foto Canva
Visado

Estados Unidos endurece requisitos para visas: prohibirá práctica común en solicitudes que afectará también a turistas colombianos

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre

Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda