“El presidente tiene más casos abiertos en la fiscalía”: diputada que presidió la comisión para retirarle la inmunidad al mandatario de Costa Rica, Rodrigo Chaves

El Congreso de Costa Rica rechazó quitarle la inmunidad al presidente Rodrigo Chaves para que fuese juzgado por presunta corrupción, en la primera vez que un mandatario de este país con tradición democrática enfrentaba un pedido de desafuero.

La moción de quitarle el fuero obtuvo 34 votos a favor y 21 en contra, pero se requería una mayoría calificada de 38 votos para dejarlo sin inmunidad, en una sesión especial del Congreso en San José.

Andrea Álvarez Marín, diputada del partido Liberación Nacional quien presidió la comisión del levantamiento de inmunidad judicial al presidente Chaves, se conectó en La Tarde de NTN24 para explicar lo ocurrido con el mandatario.

“El caso específico que nos correspondió analizar es el delito de concusión que, según la legislación costarricense, implica que un funcionario público de una orden indebida de un beneficio indebido a un tercero, en este caso, lo que dice la Fiscalía es que él dio una orden indebida para que se le pagara a un tercero”, aseveró.

“El señor presidente tiene varios casos abiertos en la Fiscalía, uno de ellos es la financiación de la campaña, pero le corresponde al poder judicial si va a solicitar un levantamiento de fuero para alguno de estos casos”, apuntó la diputada.