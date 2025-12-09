Reportan que imponente dron estadounidense de vigilancia, inteligencia y reconocimiento atravesó el espacio aéreo frente a la costa venezolana

El servicio global de tráfico aéreo en tiempo real Flightradar24 reportó que el avión más rastreado en la mañana del martes fue el dron no tripulado MQ-4C Triton, que atravesó el espacio aéreo frente a la costa venezolana.

El aparato militar fue fabricado por el conglomerado de empresas aeroespaciales estadounidenses y de defensa, Northrop Grumman, y consiste en un sistema no artillado de Vigilancia, Inteligencia y Reconocimiento (ISR), diseñado para operar a gran altitud y cubrir extensas áreas sin necesidad de descender.

Durante su recorrido, se estima que el imponente dron militar habría ejecutado labores de reconocimiento de telecomunicaciones e identificación de objetivos en mar y territorio venezolano.

Las principales funciones del MQ-4C Triton incluyen el monitoreo de movimientos navales y terrestres, por lo que cuenta con la capacidad y las herramientas suficientes para identificar embarcaciones sospechosas vinculadas a narcotráfico.

"El avión más rastreado en Flightradar24 en este momento es este dron no tripulado MQ-4C Triton que atraviesa el espacio aéreo frente a la costa venezolana", escribió en su cuenta de X Flightradar24 a primera hora del martes.

La imagen muestra el recorrido del vehículo aéreo no tripulado y su tránsito en varios movimientos cerca de Venezuela, donde Estados Unidos advirtió recientemente a las aerolíneas internacionales abstenerse de operar debido a los ejercicios militares cerca de la región.

Este nuevo sobrevuelo se suma a una serie de apariciones de aeronaves militares estadounidenses alrededor del territorio venezolano que han sido rechazadas por el régimen de Nicolás Maduro, quien según Washington encabeza la que designó como organización terrorista extranjera, el Cartel de los Soles.

El viernes, las Fuerzas Aéreas del Sur de Estados Unidos publicaron imágenes de un sobrevuelo que hicieron aviones bombarderos B-52 en el Caribe cerca de Venezuela, acompañados por los aviones de combate F-35B.

Varias plataformas especializadas han reportado la aparición en sus radares de aeronaves pertenecientes a las fuerzas armadas estadounidenses cerca de Venezuela, aunque no todas han sido confirmadas por la Casa Blanca.

La aparición del dron militar se da, además, horas después de que el medio de comunicación estadounidense POLITICO publicara una entrevista con Donald Trump en la que el republicano aseveró que Maduro "tiene sus días contados" en el poder de Venezuela.

El despliegue militar estadounidense, que recientemente entró en una nueva fase denominada por el secretario de Guerra, Pete Hegseth, como la operación Lanza del Sur, tiene el objetivo de hacer frente a los carteles de la droga en el hemisferio occidental, incluido el Cartel de los soles.

El régimen de Maduro, por su parte, asegura que la Unión Americana tiene el objetivo de arrebatarle el petróleo de su país y continúa negando algún tipo de vínculo con el narcotráfico.

Las investigaciones de las agencias estadounidenses apuntan, entretanto, a que Venezuela es un punto clave en la procedencia del narcotráfico que ha puesto en riesgo la seguridad nacional y estratégica del país que preside Trump.