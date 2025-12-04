NTN24
Jueves, 04 de diciembre de 2025
Nicolás Maduro

"Pensaron que se iban a quedar toda la vida": analista expone el dilema al que se enfrentaría Maduro con Cuba y EE. UU. si no huye de Venezuela

diciembre 4, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
Nitu Pérez Osuna, periodista y escritora venezolana, conversó acerca del pronunciamiento de Maduro sobre la llamada que sostuvo con Trump.

Este jueves, el líder del régimen venezolano, Nicolás Maduro, se pronunció sobre la llamada que sostuvo con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el pasado 21 de noviembre.

Maduro dijo: “Yo aprendí de seis años de canciller a la prudencia diplomática. Me gusta la prudencia. A mí no me gusta la diplomacia de micrófonos”.

Para hablar sobre este tema, Nitu Pérez Osuna, periodista y escritora venezolana, conversó con el programa La Tarde de NTN24.

La invitada empezó diciendo: “Maduro nos presenta dos personalidades que es lo que ha hecho toda la vida. Ellos (el régimen) han hablado de querer la paz, pero tienen al país en guerra desde hace 27 años. Hablan de democracia y resulta que se roban las elecciones”.

“Es una gente que se robó el dinero de todos los venezolanos para invertir en su seguridad y en cómo alentar y hacer más productivo el negocio del narcotráfico”, añadió.

Y explicó que si es una simulación de Maduro entonces “es un gran actor y creo que si el gobierno norteamericano pensó que enviando aviones y buques esta gente se iba a amilanar, pues parece que no”.

“Ellos han utilizado el Estado venezolano para el narcotráfico, para enviar espías a otras naciones, para dar pasaportes; para eso fue que usaron el Estado venezolano”, puntualizó.

La escritora venezolana también hizo énfasis sobre “¿qué podemos esperar de un personaje como Nicolás Maduro?”

“Lo que podemos esperar es que no se va a echar para atrás y que va a meter a la región en una guerra que se podía haber evitado si sencillamente hubiera aceptado la propuesta de negociación y se hubiese ido a cualquier país con su familia y hubiese dejado a Venezuela tranquila”, afirmó.

Y comentó que Maduro “es un secuestrado. O lo matan los cubanos si se entrega o le puede pasar algo con los norteamericanos. Es un hombre que no tiene salida”.

Temas relacionados:

Nicolás Maduro

Régimen de Maduro

Narcotráfico en Venezuela

Tensión entre Venezuela y Estados Unidos

