NTN24
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Viernes, 28 de noviembre de 2025
Israel

Incursión de las fuerzas israelíes contra aliados de Hamás que preparaban "ataques contra civiles" deja al menos 13 muertos en Siria

noviembre 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Una grúa retira un Humvee israelí quemado de una calle en la aldea de Beit Jin, en el sur de Siria, el 28 de noviembre de 2025. (AFP)
Una grúa retira un Humvee israelí quemado de una calle en la aldea de Beit Jin, en el sur de Siria, el 28 de noviembre de 2025. (AFP)
El Ejército israelí reportó un intercambio de disparos e indicó que seis de sus soldados resultaron heridos, tres de ellos de gravedad.

Las fuerzas israelíes realizaron una incursión en el sur de Siria que dejó al menos 13 muertos. Afirmaron que la operación apuntaba a un grupo islamista y resultó ser la más letal desde la caída del presidente Bashar al Asad hace casi un año.

El Ejército israelí reportó un intercambio de disparos e indicó que seis de sus soldados resultaron heridos, tres de ellos de gravedad. El ministerio sirio de Exteriores denunció un "crimen de guerra" y acusó a Israel de querer "incendiar" la región.

La incursión se produjo en el pueblo de Beit Jinn, a unos 40 kilómetros al suroeste de Damasco y cerca de la meseta del Golán, ocupada por Israel desde 1967.

o

El Ejército hebreo afirmó que su operación apuntaba a "detener a sospechosos pertenecientes a la organización Jamaa Islamiya", presente en Siria y Líbano y aliada de Hamás, que "preparaban ataques contra civiles israelíes".

La incursión se saldó con 13 muertos, según el director de Salud de la provincia de Damasco, Tufic Hasaba, citado por la agencia oficial Sana. El balance anterior era de 10 fallecidos, incluyendo mujeres y niños de acuerdo con la televisión pública.

Tras la caída del líder sirio Bashar al Asad en diciembre de 2024 y la llegada de un nuevo poder islamista en Damasco, Israel llevó a cabo cientos de ataques en Siria.

Además, desplegó tropas en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, más allá de la línea de demarcación entre la parte de ese territorio sirio anexionada unilateralmente por Israel en 1981 y el resto de Siria.

Israel otorga una "inmensa importancia" a su presencia militar en la zona tapón de Siria, según declaró el 19 de noviembre el primer ministro Benjamin Netanyahu, al visitar a los soldados israelíes desplegados en esta zona que en teoría está bajo control de la ONU. La visita fue denunciada precisamente por Naciones Unidas y el gobierno de Damasco.

o

El director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman, afirmó que la de este viernes es "la incursión más letal desde que Israel empezó a efectuar operaciones fuera de la zona tapón en el sur de Siria".

Temas relacionados:

Israel

Guerra en Siria

Ataque en Siria

Israel - Hamás

Hamás

Damasco

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Hay una mancha enorme sobre la legitimidad sobre la cual fue electo": analista sobre sanción del CNE a campaña electoral ‘Petro Presidente’

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Cuando entendemos las capacidades de las organizaciones del crimen organizado, comprendemos por qué EE. UU. necesita bases en República Dominicana": Hugo Acha

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Nos quieren llevar a una elección al estilo Venezuela": jefe de bancada en el Congreso del candidato presidencial hondureño que recibió apoyo de Trump

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

Experto da recomendaciones a viajeros varados en aeropuertos tras cancelación de vuelos a Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Ucrania propone repatriación de mercenarios cubanos usados por Rusia como "carne de cañón" a cambio de 19 presos políticos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“No creo que el despliegue termine en una invasión”: analista sobre presión de EE. UU. a Venezuela

Ver más

Videos

Ver más
USS Gerald R. Ford - Foto AFP/ Pete Hegseth en su llegada al portaviones - Foto captura de video de X: @DOWResponse
Portaviones

El secretario de Guerra de EE. UU. se subió al portaviones Gerald Ford días después de que él mismo anunciara inicio de la Operación Lanza del Sur

Pete Hegseth, secretario de Guerra de Estados Unidos, abordó el portaviones Gerald R. Ford - Fotos: EFE
Portaviones

Secretario de Guerra de EE. UU. desde el portaviones Gerald R. Ford se dirigió a todo su contingente militar: "Son los combatientes más capaces y letales"

Luis Peche, activista venezolano
Represión

"Muchas personas no se sienten seguras ni saliendo de Venezuela": Luis Peche, activista venezolano que sufrió atentado en Bogotá

Aviones de combate F-18 de los Estados Unidos - Foto de referencia: EFE
Despliegue militar

"Estados Unidos se está dedicando a hacer inteligencia para recopilar información en Venezuela": Santiago Rivas, analista de defensa sobre 'Operación Lanza del Sur'

Nicolás Maduro - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Maduro pudiera obtener una cantidad de garantías importantes si se sienta a negociar su salida del poder": Alejandro Hernández sobre asedio de EE. UU. sobre el régimen

Más de Actualidad

Ver más
Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de EE. UU. y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: AFP
Narcotráfico

Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

TPS para venezolanos | Foto AFP News
TPS

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Fuerza Armada venezolana
Nicolás Maduro

Estos son los misiles que Maduro instaló en La Carlota

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El manifiesto

Por: Asdrúbal Aguiar
Arturo McFields México

México: Claudia Sheinbaum de rebelde a represora

Por: Arturo McFields
Héctor Schamis Opinión

Las guerras de Maduro

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Capitolio de Washington DC (Canva)
Gobierno de Estados Unidos

Cuatro semanas de cierre de Gobierno Federal en EE. UU.: ¿Cuál es su impacto?

Discoteca Jet Set | Foto: AFP
República Dominicana

Ministerio Público de República Dominicana pide juicio contra dueños de discoteca que colapsó en abril pasado y dejó 236 muertos

Stephen Miller, asesor de Seguridad Nacional de EE. UU. y Gustavo Petro, presidente de Colombia - Fotos: AFP
Narcotráfico

Casa Blanca lanza contundente mensaje respecto al narcoterrorismo en la región y apunta nuevamente contra Colombia

TPS para venezolanos | Foto AFP News
TPS

Experto en inmigración revela lo que viene para los venezolanos tras el fin de su TPS en Estados Unidos

Dayro Moreno máximo goleador de la Copa Sudamericana 2025 - Foto: EFE
Dayro Moreno

Dayro Moreno se consagró como el máximo goleador de la Copa Sudamericana en 2025 y se une a selecta lista de colombianos

El expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro. (AFP)
Bolsonaro

El expresidente brasileño Jair Bolsonaro, que se encontraba en prisión domiciliaria, fue enviado a una cárcel por "riesgo de fuga"

Fuerza Armada venezolana
Nicolás Maduro

Estos son los misiles que Maduro instaló en La Carlota

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre