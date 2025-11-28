Incursión de las fuerzas israelíes contra aliados de Hamás que preparaban "ataques contra civiles" deja al menos 13 muertos en Siria

Las fuerzas israelíes realizaron una incursión en el sur de Siria que dejó al menos 13 muertos. Afirmaron que la operación apuntaba a un grupo islamista y resultó ser la más letal desde la caída del presidente Bashar al Asad hace casi un año.

El Ejército israelí reportó un intercambio de disparos e indicó que seis de sus soldados resultaron heridos, tres de ellos de gravedad. El ministerio sirio de Exteriores denunció un "crimen de guerra" y acusó a Israel de querer "incendiar" la región.

La incursión se produjo en el pueblo de Beit Jinn, a unos 40 kilómetros al suroeste de Damasco y cerca de la meseta del Golán, ocupada por Israel desde 1967.

El Ejército hebreo afirmó que su operación apuntaba a "detener a sospechosos pertenecientes a la organización Jamaa Islamiya", presente en Siria y Líbano y aliada de Hamás, que "preparaban ataques contra civiles israelíes".

La incursión se saldó con 13 muertos, según el director de Salud de la provincia de Damasco, Tufic Hasaba, citado por la agencia oficial Sana. El balance anterior era de 10 fallecidos, incluyendo mujeres y niños de acuerdo con la televisión pública.

Tras la caída del líder sirio Bashar al Asad en diciembre de 2024 y la llegada de un nuevo poder islamista en Damasco, Israel llevó a cabo cientos de ataques en Siria.

Además, desplegó tropas en la zona desmilitarizada de los Altos del Golán, más allá de la línea de demarcación entre la parte de ese territorio sirio anexionada unilateralmente por Israel en 1981 y el resto de Siria.

Israel otorga una "inmensa importancia" a su presencia militar en la zona tapón de Siria, según declaró el 19 de noviembre el primer ministro Benjamin Netanyahu, al visitar a los soldados israelíes desplegados en esta zona que en teoría está bajo control de la ONU. La visita fue denunciada precisamente por Naciones Unidas y el gobierno de Damasco.

El director del Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH), Rami Abdel Rahman, afirmó que la de este viernes es "la incursión más letal desde que Israel empezó a efectuar operaciones fuera de la zona tapón en el sur de Siria".